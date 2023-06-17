«التنمية المحلية» تشدد على توفير السلع بالأسواق والتصدي للغش والاحتكار

وجّه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات بالأسعار المناسبة، والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري بالأسواق لرفع المعاناة عن المواطنين في تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية.

وتلقت وزارة التنمية المحلية تقريرا حول جهود محافظات الشرقية وأسيوط والاسكندرية والبحيرة في الرقابة على الأسواق ومنع الغش التجاري والاحتكار، ففي الشرقية تم تنظيم حملات على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحال الجزارة ومحال بيع الأسماك والمطاعم وتم ضبط كمية من الجمبري والكابوريا واللحوم المصنعة غير صالحة للاستخدام، ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ضبط مخالفة تموين

وفي أسيوط تم تحرير 116 مخالفة تموينية بالتنسيق بين مديريات التموين والصحة والطب البيطري والبيئة ورؤساء المراكز والأحياء، في إطار حملات التأكد من سلامة المواد الغذائية واللحوم المعروضة والتأكد من التزام المخابز بالتعليمات ومطابقة المواصفات.

ضبط الأسواق

وفى محافظة الإسكندرية تم غلق 86 منشأة، والتحفظ على 6743 حالة إشغال متنوع بالإضافة إلى تحرير 936 محضرا ضمن خطة ضبط الأسواق، وتنفيذ القانون على المخالفين، وفى محافظة البحيرة تم تحرير 17 محضرا متنوعا في مجال المخابز وغلق أكثر من مخبز مخالف وضبط 4 مخابز تبيع الدقيق المدعم في السوق السوداء، علاوة على ضبط 16 مخبزا مخالفا وتحرير 26 محضرا.