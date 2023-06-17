«التنمية المحلية» تتلقى تقريرا حول خدمات حياة كريمة في 3 محافظات

تلقت وزارة التنمية المحلية تقريرا حول جهود محافظات البحيرة ودمياط والمنيا، بشأن الخدمات التي تقدمها مبادرة حياة كريمة مع التركيز على القرى الأكثر احتياجا، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الريف المصري من خلال تكثيف الخدمات التي تقدمها المبادرة الرئاسية في العديد من المجالات وعلى رأسها الخدمة الطبية وتدشين مشروعات التطوير.

قافلة طبية بقرية نكلا العنب بإيتاي البارود

ففي محافظة البحيرة تم إطلاق قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قرية نكلا العنب بمركز إيتاى البارود من خلال 11 عيادة طبية شملت تخصصات مختلفة، كما تم تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، وصرف الدواء بالمجان.

قرارات علاج على نفقة الدولة

وفي محافظة دمياط تم إطلاق قافلة طبيه لخدمة أهالي القرى واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة وإجراء تحاليل وفحص المرضى وتقديم العلاج بالمجان، أما محافظة المنيا فشهدت قافلة طبية بمركز سمالوط ضمت 11 عيادة متنقلة تنوعت بين تخصصات الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان، بالإضافة إلى عقد ندوات للتثقيف الصحي لزيادة الوعي الصحي للمواطنين.