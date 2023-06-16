وزير التنمية المحلية: «حياة كريمة» تخدم أكثر من 60 مليون مواطن في الريف

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، حرص الدولة على سرعة الانتهاء من المشروعات المستهدفة ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة في جميع المحافظات لدخول المشروعات الخدمة أمام المواطنين والاستفادة منها، مشيراً إلى أن المبادرة الرئاسية تخدم أكثر من 60 مليون مواطن مصري في قري الريف.

جاء ذلك خلال جولة وزير التنمية المحلية بالمنوفية بمناسبة العيد القومي للمحافظة وافتتاح عددا من المشروعات بينها مجمع الخدمات الحكومية بكفر عشما طبقاً لمعايير الجودة لتطبيق منظومة الشباك الواحد والتحول الرقمي.

النموذج الموحد

وأشاد وزير التنمية المحلية بحجم الإنشاءات ونسب التنفيذ والتجهيزات التي تمت على أحدث مستوى وفق تطبيق النموذج الموحد الذي يتم استخدامه ليتلاءم مع دورة العمل الجديدة لتقديم أفضل الخدمات للمواطن بطريقة بسيطة وميسرة تتضمن كافة عناصر الجودة والأمان، وأكد وزير التنمية المحلية على اهتمام رئيس الجمهورية ومتابعة رئيس مجلس الوزراء لرقمنه وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن في ظل ثورة الإصلاح الإداري التي تقوم بها الدولة والارتقاء بالكوادر البشرية وتبسيط الإجراءات لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين بالريف المصري.

مشروعات حياة كريمة

كما قدم وزير التنمية المحلية الشكر لمحافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية والجهاز التنفيذي على الجهد المبذول على أرض الواقع وتقديم الدعم والمتابعة الدورية لمشروعات حياة كريمة كونه مشروع متميز وفريد من نوعه، فضلاً عن تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بشتى القطاعات بما يخدم المواطن المنوفي.

كما أشار وزير التنمية المحلية الي الجولات الميدانية التي يقوم بها الرئيس السيسي لقري حياة كريمة والتي كانت آخرها يوم الاربعاء الماضي في قرية الأبعادية بمحافظة البحيرة للتعرف على آراء المواطنين حول المشروعات المنفذة بالمبادرة الرئاسية ومتابعة تقديم الخدمات عبر مجمعات الصحة والخدمات الحكومية والزراعية.