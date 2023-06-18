«الشباب المصري»: لا أحد يستطيع إنكار أهمية العمل الأهلي ودوره التنموي

شارك مجلس الشباب المصري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم، بجلسة العمل الأهلي في مصر والتي أقامتها لجنة النقابات والعمل الأهلي ضمن جلسات المحور السياسي من الحوار الوطني.

وعرض الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، رؤية المجلس والتي تناولت عدم قدرة أحد على إنكار أهمية العمل الأهلي في مصر ودوره الرئيسي في كل قضايا التنمية وامتلاك الدولة المصرية لمجتمع مدني فاعل وقوي ومتجذر تاريخيًا.

مرور 200 عام على إنشاء الجمعية اليونانية بالإسكندرية عام 1823

وأضاف: يكفي أننا نحتفل هذا العام بمرور 200 عام على إنشاء الجمعية اليونانية بالإسكندرية عام 1823 والفترة الحالية تشهد لأول مرة فلسفة جديدة للعلاقة بين مؤسسات الدولة المختلفة ومنظمات المجتمع المدني تقوم على وجود مساحات مشتركة ودرجات متقدمة من الثقة والحرية يمكن البناء عليها من أجل بناء شراكة تنموية حقيقية فعالة ومؤثرة.

الدولة المصرية تمتلك تجربة فريدة في الأجيال الثلاثة للمنظمات غير الحكومية

وأكد ممدوح أن الدولة المصرية تمتلك تجربة فريدة في الأجيال الثلاثة للمنظمات غير الحكومية سواءً الإغاثي أو التنموي أو الحقوقي والنموذج الحالي الذي نشهده حاليًا ويقدمه المجتمع المدني المصري وعلى رأسه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في ترسيخ نموذج التنمية المستندة للحقوق يؤسس لمنهجية جديدة للعمل الأهلي في مصر قائم على الشراكة المؤسسية الحقيقية والمتوازنة ولا يجب أن تظل مرحلة اضطراب العلاقة بين الدولة ومجموعة من المنظمات خلال مرحلة ما بعد 2011 والتي أدت إلى إحجام قطاعات كبيرة من الشباب عن الانخراط في الشأن العام ومنه المجتمع المدني.

وتابع: نحتاج لآلية حقيقية لإعادة إشراك هؤلاء الشباب في الشأن العام تفعيلًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ولا يجب أن يؤثر عشرات المنظمات على العلاقة بين المجتمع المدني والدولة التي تمتلك حاليًا أكثر من 36 ألف منظمة نجحت في إثبات جديتهم وتوفيق أوضاعها بموجب القانون رقم 149 لسنة 2019.

المجتمع المدني هو الأمل في تعزيز المشاركة في الشأن العام وبناء الوعي

وأكد ممدوح أن المجتمع المدني هو الأمل في تعزيز المشاركة في الشأن العام وبناء الوعي وهو القادر على اجتذاب الملايين من المحجمين عن المشاركة ولديه العديد من المميزات النسبية عن الأحزاب أو النقابات أنه يتلافى الخلافات أو الصراعات الأيدولوجية أو السياسية أو الانتخابية وأنشطة المجتمع المدني موجهة للجميع وليس فئة بعينها.

وأضاف رئيس مجلس الشباب المصري أنه ليس من المنطقي أن يكون لدينا هذا التاريخ الطويل من العمل الأهلي في مصر، ولا يكون لدينا نقابة للعاملين بالمجتمع المدني تنظم أوضاعهم وتدافع عن حقوقهم وتضمن لهم مظلة موحدة مثل باقي العاملين بالقطاعات الأخرى.

وأوضح: ووجود أكاديمية حقيقية ومتخصصة للمجتمع المدني تعمل على رفع وتعزيز قدرات العاملين بهذا القطاع العام ضرورة من أجل مساهمة أكبر للمجتمع المدني في عملية الإصلاح والتنمية، وتوحيد الجهود في العمل الأهلي هو الوسيلة الفاعلة من اجل الوصول لتنمية حقيقية تطبيقًا لفلسفة الكيف وليس الكم وتجربة التحالف في توحيد جهود أكثر من 30 منظمة هي الأكبر في العمل الأهلي في مصر استطاعت بتوحيد الجهود تعزيز الحياة الكريمة في عام واحد لأكثر من 35 مليون مواطن من الفئات الأولى بالرعاية بتكلفة إجمالية تجاوزت 14 مليار جنيه، علمًا بأن هذه الجهود ليست متعلقة فقط بالنشاط الخيري أو الإغاثي.

وأشار: ولكن أصبح لدينا بفضل هذه الجهود 149 ألف مشروع صغير ومتوسط و150 ألف فدان على أرض الواقع وللعلم التحالف غير قاصر على المنظمات الثلاثين ولكن هذه الجمعيات والمؤسسات تضم شبكة من آلاف الجمعيات والمؤسسات القاعدية والشريكة والمستفيدة والتي تشارك أيضا في الجهود التنموية التي يقوم بها التحالف وعلى سبيل المثال كل من بنك الطعام ومصر الخير وجمعية الأورمان ما يقرب من 5 آلاف جمعية قاعدية ضمن قاعدة شركاء ومستفيدي كل جمعية من هذه الجمعيات الثلاثة فقط.

وأكد ممدوح أهمية تعزيز دور المجتمع المدني في دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث لا غنى عنه من أجل تمكين اقتصادي حقيقي للفئات الأولى بالرعاية في ظل أزمة اقتصادية لا يستطيع أن ينكرها أحد تحتاج لتضافر الجهود من أجل عبورها بسلام.