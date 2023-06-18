«صباح الخير يا مصر»: نجحنا في توفير احتياجاتنا من المحاصيل الزراعية بعد 30 يونيو

قالت الإعلامية بسنت الحسيني، مذيعة برنامج «صباح الخير يا مصر» إنّ الدولة أطلقت عددًا كبيرًا من المشروعات ذات الصلة بالتوسع الزراعي بعد ثورة 30 يونيو، ومن خلالها استطاعت مصر تحقيق نجاحا لرؤيتها بخصوص تأمين الاحتياجات من المحاصيل الزراعية، موضحة «لدينا مشروع الدلتا الجديدة الذي يستهدف استصلاح وزراعة أكثر من مليون فدان، كما يدعم مشروع مستقبل مصر توجهات الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية».

وأضافت أنَّ كل ذلك ساعد البلاد على مواجهة التحديات الاقتصادية التي سببتها التغيرات الإقليمية في العالم، وكل ذلك انعكس على الصادرات الزراعية المصرية في السنوات الماضية، وحققنا طفرة غير مسبوقة في ارتفاع حجم الصادرات الزراعية، إذ دخلت منتجاتنا دول أمريكا اللاتينية والصين وتايوان وكندا وكينيا وتنزانيا وجنوب أفريقيا وبعد دول الاتحاد الأفريقي».

مشروع «توشكى الخير» من أهم المشروعات الزراعية في جنوب الوادي

وأضافت مذيعة برنامج «صباح الخير يا مصر» خلال تقديم برنامج «صباح الخير يا مصر»، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية أن مشروع توشكى الخير من أهم المشروعات الزراعية في جنوب الوادي ويستهدف زراعة مليون فدان، وغيرها من المشروعات الكبيرة التي استطاعت من خلالها الدولة التغيير والإنجاز في واحد من أهم الملفات التي تحقق النهضة الاقتصادية في أي دولة في العالم.

قطاع الزراعة في مصر شهد تطورا كبيرا

فيما أكّد الإعلامي محمد الشاذلي، أنَّ قطاع الزراعة في مصر شهد تطورًا كبيرًا جدًا وإنجازات كثيرة بعد ثورة 30 يونيو، وهو ما ساهم في تعظيم الاحتياطي الأجنبي من خلال زيادة الصادرات الزراعية، إذ بدأت عملية تطوير الملف الزراعي في مصر بإطلاق المشروع القومي لاستصلاح المليون ونصف مليون فدان لبناء مجتمعات عمرانية جديدة قائمة على الزراعة.

وتابع أنَّ الموضوع لا يقتصر على زراعة منطقة بعينها، ولكن هناك تجمعات صناعية محيطة أو في المنطقة ذاتها، وبالتالي تكون دافعا كبيرا لإقامة الناس فيها، وهو ما يمكننا من بناء مجتمعات سكانية جديدة قائمة على الزراعة والصناعة، موضحًا أن مشروع الـ1.5 مليون فدان شمل 13 منطقة في 8 محافظات مثل قنا وأسوان والمنيا والوادي الجديد ومطروح وجنوب سيناء والإسماعيلية.