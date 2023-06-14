«محلية النواب» تناقش ملف الكلاب الخطرة وحيازتها قانونيا غدا

أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد اجتماعا هاما، غدا الخميس، لتوضيح كافة الأمور المتعلقة بقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وذلك في ضوء التصديق النهائي على القانون ونشره في الجريدة الرسمية تمهيدا للتنفيذ وفقا للائحة التنفيذية المنظمة للقانون.

وقال النائب أحمد السجيني في تصريحات لـ«الوطن»: إن اللجنة ستناقش غدا خطة الحكومة بشأن وضع خطة لمواجهة الحيوانات الضالة والمنتشرة في جميع المحافظات ودور الجمعيات العاملة في مجال الرفق بالحيوان.

وأشار النائب أحمد السجيني، إلى أن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، لا سيما وإنه يحظر حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة، كما يحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة، وذلك بعد حدوث العديد من المشكلات والحوادث بسبب هذا الأمر.

اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة

وقال النائب أحمد السجيني: هذا القانون أثير حوله لغط كبير دون الفهم، رغم أنه يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي تعد مصر طرفاً فيها، وأحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وقانون المحال العامة الصادر بالقانون 154 لسنة 2019، مما تتطلب الأمر ضرورة توضيح كافة الأمور المتعلقة بشأنه بحضور أطراف حكومية، خاصة اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

كيف ينظم القانون حيازة كلب خطر؟

وينص قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة الكلاب على أن يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا في أي من الأحوال الآتية:

1- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها.

2- إصابة شخص أو موته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر.

3 – نفوق الحيوان الخطر أو هروبه.

4 - الرغبة في نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلي عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.

إجراءات جديدة للتنزه بالكلاب

كما تضمن القانون القانون ضرورة تكميم الكلاب وتقيدها بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، و لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب عن ثمانية عشر عاما.