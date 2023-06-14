«محلية النواب» تطالب بحل مشكلة تخصيص الأراضي لمشروعات النفع العام

طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، بضرورة إيجاد آليات لحل مشكلة تأخر إجراءات قرارات تخصيص الأراضي للمشروعات ذات النفع العام.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الأربعاء، بحضور نائب محافظ الدقهلية الدكتور هيثم الشيخ، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب المحافظة، وذلك على خلفية مناقشة اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات والنائب عن محافظة الدقهلية، بشأن تخصيص قطعة أرض لبناء قصر ثقافة بالدقهلية.

وردت رئيس مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، أن المحافظ أصدر قرارا بتخصيص 1113 مترا لقصر الثقافة، وأن النائب تقدم بطلب لتخصيص قطعة أرض لبناء مدرسة تجريبية وإدارة تعليمية، وخصص المحافظ 2 فدان لبناء مدرسة تجريبية وإدارة تعليمية.

وقال النائب وحيد قرقر، إن هناك مشكلة خاصة بمحطات الرفع، وأيضا المخطط الاستراتيجي والرخص المتوقفة في مدينة بلقاس، رغم أن كل المباني أرضى و4 أدوار، وتساءل: لماذا يحدث كل هذا؟، مطالبا بتوصيات لإنهاء كل هذه الأمور في وقت محدد.

وطلب النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، من النائب تحديد طلباته، حتى يتم وضع حلول للمشاكل بشكل نهائي.

وأكد السجيني أنه فيما يخص قيود الارتفاع أن المحافظة سوف تخاطب الجهات المعنية للوصول إلى حل لهذه الأزمة، مشيراً إلى أن طلبات النواب ليست طلبات خاصة ولكنها طلبات تخص المواطنين، وتساءل: لماذا لا يتم فتح ومناقشة مشاكل تخصيص الأراضي من جهة وزراء التنمية المحلية والإسكان أمام رئيس الوزراء فيما يخص تخصيص الأراضي.

وقال السجيني: إننا نتكلم في جلسة رقابة ونتحدث بكل وضوح وشفافية ولا نعرف سبب تأجيل هذه الأمور وعدم إنهاء مشكلة تخصيص الأراضي، ووجه حديثه إلى التنمية المحلية، مطالبا بتوضيح هذه الأمور، وتابع: إننا نتحدث كثيرا في موضوع التخصيص ونريد أن نعرف مسار هذا الملف، وأن كل النواب أغلبية ومعارضة تطالب بتوضيح الأمر من خلال وزارة التنمية المحلية.