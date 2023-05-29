شمال سيناء تقدم 55 مشروعا ضمن مبادرة «المشروعات الخضراء الذكية»

قال السفير هشام بدر، المنسق العام لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية، إن شمال سيناء قدمت 55 مشروعا أخضر، أي مشروعات تخدم البيئة وتستخدم طاقة نظيفة مثل الطاقة الشمسية والرياح، والتي فازت في العديد من المسابقات وغيرها، إذ أن هناك سيدة تدعى الدكتورة إيمان أقامت مشروعا يعتمد على استخدام نبات الرطريط في تنقية المياه من الزيوت والشوائب، وجاء مشروعها بالتعاون مع وزارة البترول.

الانضمام لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية

وأضاف «بدر»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم سارة سراج وباسم طبانة، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه تم فتح باب الانضمام لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية منذ شهرين، وتقدم من شمال سيناء نحو 15 مشروعا حتى الآن، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تقدم حلولا للمشكلات التي نعاني منها، موضحا أن المبادرة تأتي برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهدفها السعي للمواطنين الذين لديهم حلولا للتحديات التي تواجه مصر مثل مشروعات إعادة تدوير المخلفات والطاقة.

أهداف المبادرة الرئيسية

وتابع، أن الهدف الرئيسي من مبادرة المشروعات الخضراء الذكية هو استغلال هذه الأفكار الرابحة وبالتالي تطبقها بشكل عام من أجل الحصول على مردود أكثر إيجابية، مشيرًا إلى أن العام الماضي، دخل 6000 مشروع للمبادرة ومن ثم تصفيتهم إلى 162 مشروع فائز الذين تم تكريمهم من قبل الوزارات، يأتي ذلك فضلا عن عرض 18 مشروع منهم في COP27.