محافظ الإسكندرية يدعو للمشاركة في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية مع السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، في اتصال هاتفي اليوم، مراحل تنفيذ المبادرة في دورتها الثانية التي تأتي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

رابط التسجيل في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

ودعا محافظ الإسكندرية، في بيان اليوم، الراغبين للتقدم في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية بسرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة https://www.sgg.eg، التي يستمر التقديم بها حتى شهر يونيو الجاري.

وأكد أن المبادرة التى أطقتها الحكومة تعد مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، من خلال وضع خريطة للمشروعات الخضراء والذكية لجذب الاستثمارات اللازمة، في إطار التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

الإسكندرية فازت ب3 مشروعات في الدورة الأولى

من جانبه، هنأ السفير هشام بدر، اللواء محمد الشريف على فوز محافظة الإسكندرية بثلاث مشروعات في الدورة الأولى من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وأكد حرص القيادة السياسية على توفير كامل الدعم والرعاية لجميع المشروعات التي تشارك في المبادرة.

تكثيف الدعاية للمبادرة

على الصعيد ذاته، شدد المحافظ على ضرورة تكثيف الدعاية اللازمة واستغلال الشاشات الإلكترونية المنتشرة بالشوارع والميادين للإعلان عن المبادرة وحث المواطنين علي المشاركة بها من خلال التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص لها.