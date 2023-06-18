المتحف المصري بالتحرير ينظم برنامجا تدريبيا لطلاب الابتدائية والإعدادية

ينظم القسم التعليمي بالمتحف المصري بالتحرير، برنامجا تعليميا مشتركا بالتعاون مع المتحف القبطي ومتحف الفن الإسلامي ومتحف المركبات الملكية ببولاق لطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي، لإلقاء الضوء على وسائل المواصلات عبر العصور من خلال مقتنيات المتاحف خلال شهر يوليو.

جولات إرشادية متخصصة وأنشطة تعليمية

وأكد المتحف المصري بالتحرير في بيان له أن البرنامج التعليمي يشمل جولات إرشادية متخصصة وأنشطة تعليمية وورش فنية وزيارة لمتحف الطفل بالمتحف المصري، بواقع يوم أسبوعيا من العاشرة صباحا حتى الواحدة ظهرا.

كيفية الاشتراك في البرنامج

وأشار إلى أن اشتراك الطلاب في البرنامج لابد من تسجيل البيانات عبر الاستمارة التالية EgyptianMuseumCairo@gmail.com، علما بأن البرنامج التعليمي مجاني مقدم من المتحف المصري للخدمة المجتمعية على أن يتم إرسال رسالة تأكيدية من قبل المتحف بالحجز في البرنامج للمتقدمين، لافتا إلى أن أولوية الحجز بأسبقية التسجيل.

يشار إلى أن المتحف المصري بالتحرير، نظم خلال يومي 14 و15 يونيو الجاري ورشة الرسم الأثري والرقمي، تحت إشراف الإدارة المركزية للصيانة والترميم بقطاع المشروعات وبالتعاون مع الإدارة المركزية للشؤون العلمية والجرافيك والتدريب بقطاع المتاحف والمتحف المصري.