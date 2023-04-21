توافد أعداد كبيرة من السياح الأجانب على متحف التحرير في أول أيام عيد الفطر

قال الدكتور على عبدالحليم، مدير المتحف المصري بالتحرير، إن أول أيام عيد الفطر المبارك، شهد توافد أعداد كبيرة من الزوار على المتحف المصري بالتحرير، لافتا إلى أن قدوم الزوار كان موزعا على مدار اليوم، مشيرا إلى أن مواعيد زيارة المتحف اليوم بدأت من الساعة 9 صباحا وتستمر حتى الساعة 7 مساء، وآخر موعد لحجز تذاكر دخول المتحف في السادسة مساءً.

الزوار الأجانب الأكثر عددا

وأضاف لـ«الوطن»، أن غالبية الزوار الذين توافدوا على المتحف في أول أيام عيد الفطر المبارك، من الأجانب مع تواجد أعداد قليلة من المصريين، مشيرا إلى أن غالبية الزوار حرصوا خلال تواجدهم بالمتحف على زيارة قاعة الملك توت عنخ آمون بالدور الأول، وتمثال خفرع بالدور الأرضي من المتحف.

إلغاء إجازات العاملين بالمتحف خلال عيد الفطر

وأشار إلى أنه بالرغم من أن عيد الفطر إجازة رسمية للعاملين في القطاعين العام أو الخاص إلا أن العاملين بالمتحف المصرى بالتحرير، متواجدين على رأس عملهم اليوم لخدمة الزوار، وتابع: «تم تقسيم أيام العمل خلال عيد الفطر المبارك بين الموظفين بحيث تكون كافة قطاعات المتحف بها العدد اللازم لخدمة زوار المتحف من كافة الجنسيات».