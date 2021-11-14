ما هي أعراض لدغة العقرب على الجسم؟.. «سموم جامعة الإسكندرية» يجيب

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن أعراض لدغة العقرب، وذلك بعد إصابة 503 أشخاص في محافظة أسوان بلدغات أمس، بسبب العاصفة الثلجية التي اجتاحت المحافظة وأدت إلى خروج الحشرات السامة من جحورها، وانتشارها في البيوت، ما سبب حالة من الفزع والرعب.

وكشفت الدكتورة مها غانم، رئيس قسم الطب الشرعي والسموم بجامعة الإسكندرية، عن وجود 8 أنواع للعقارب في مصر، 5 منها تتميز لونها أصفر، و3 لونها أسود، وتنتشر في أسوان وبرج العرب ومرسى مطروح وسيناء وبلطيم.

أعراض لدغة العقرب في جسم الإنسان

وقالت الدكتورة مها غانم، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه بعد قيام العقرب بلدغ الشخص تظهر بعض العلامات والأعراض على الجسم، والتي تصيب الإنسان سريعاً، لافتة إلى ضرورة التعامل السريع مع لدغة العقرب من خلال اتباع الإسعافات الأولية في المنزل، أو أثناء الذهاب إلى المستشفى والحصول على مصل ضد سم العقرب المتوفر في المستشفيات.

وأشارت إلى أن أعراض لدغة العقرب على جسم الإنسان تتمثل في الآتي:

- الألم.

- خدر ووخز.

- تورم طفيف.

وقد تتطور هذه الأعراض إلى أعراض أخرى، وتشمل:

- صعوبة التنفس.

- ارتعاش العضلات.

- حركات غير عادية في الرأس والرقبة والعين.

- سيلان اللعاب .

- التعرق.

- غثيان.

- ارتفاع ضغط الدم.

- تسارع معدل ضربات القلب.

لا وفيات بين المصابين بلدغات العقارب في أسوان

وقال الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، إن حالات الإصابة بلدغى العقرب وصلت إلى 503 حالة تم التعامل مع كافة الحالات التى تعرضت للدغة العقارب، وحالتهم مستقرة ولم تنتج أي وفيات نتيجة ذلك وحتى الآن الوضع مستقر.