تطورات الحالة الصحية لحلمي بكر.. «مشاكل في الكلى ونسبة السكر»

كشفت سناء عبدالله، مديرة أعمال الموسيقار حلمي بكر، تطورات الحالة الصحية لحلمي بكر بعد دخوله المستشفى في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وكانت حالة من القلق انتابت جمهور ومحبي الموسيقار حلمي بكر، بعد نشر عاطف إمام عميد المعهد الموسيقى العربية الأسبق عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة لـ«بكر» داخل المستشفى، وعلق عليه قائلا: «ربنا يشفيه ويعافيه الموسيقار الكبير الأستاذ حلمي بكر وشكرا للأستاذ الدكتور محمد عساسة استشاري القلب والأوعية الدموية».

تفاصيل الحالة الصحية لحلمي بكر

وقالت سناء، في تصريحات لـ«الوطن»: «الحمد لله أستاذ حلمي بصحة جيدة حاليا وما زال يتواجد داخل العناية المركزة، حيث شعر بتعب في الثالثة صباحا، وتم نقله إلى المستشفى، وبعد الفحوصات اتضح أن لديه بعض المشاكل البسيطة في الكلى، بالإضافة إلى السكر وقليل من الماء محبوس في جسده».

حلمي بكر في الرعاية المركزة

وأضافت مديرة أعمال حلمي بكر: «الحمد لله أستاذ حلمي حاليا بحالة جيدة ويتواصل معنا بشكل جيد جدا ولكنه ما زال يتواجد تحت الملاحظة ولم يحدد الأطباء حتى الآن موعد خروجه من العناية».