س وج.. كل ما تريد معرفته عن تنسيق الشهادات المعادلة 2023 للجامعات

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، تفاصيل تنسيق الشهادات المعادلة 2023 للثانوية العامة للالتحاق بالكليات المختلفة للجامعات الحكومية والحدود الدنيا للتقدم للكليات المختلفة، وفقاً للضوابط المعمول بها في هذا الشأن.

تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية 2023

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي «س- ج»، كل التفاصيل عن تنسيق الشهادات المعادلة 2023 وفقاً لتقرير صادر عن الأعلى للجامعات الحكومية .

** س: هل هناك تغيير في قواعد تنسيق 2023 بالنسبة للحاصلين على شهادة الثانوية العامة المعادلة ؟

ج - قواعد تنسيق القبول للجامعات الحكومية والمعاهد للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة 2023، للالتحاق، هي ذات قواعد التنسيق المعمول بها في العام الماضي.

س : وما هي الحدود الدنيا التي أقرها الأعلى للجامعات للتقدم؟

ج - الحد الأدنى بنسبة 95% على الأقل وذلك من أجل إبداء الرغبة للالتحاق بكليات الطب، و90% لكليات طب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام، و85% لكليات الهندسة، والحاسبات والمعلومات.

س: هل الالتحاق يكون وفقاً للحدود الدنيا المعلنة؟

ج - القبول بأسبقية المجموع الكُلي أو الاعتباري لدرجات الطالب، وذلك في حدود الأعداد المقررة لكل شهادة.

س: وما يستلزم من الطالب تقديمه؟

ج- تقديم المُستند الذي يُفيد الإقامة الشرعية النظامية للطالب وولي أمره في الدولة الحاصل منها على الشهادة طوال مدة الدراسة التي تمنح الشهادة الثانوية المعادلة على أساسها، وتقديم إقامة فعلية موثقة من المستشار الثقافي المصري أو من السفارة المصرية بالدولة المانحة، وجواز سفر موضح به تواريخ وجهة الدخول والخروج.

ويجب على الطالب تقديم شهادة تحركات موضح بها تواريخ، وجهة الدخول والخروج.

س: كيف يتم ترشح الطالب للكلية؟

ج- يتم ترشيح طلاب الشهادات المعادلة لكليات الجامعات الحكومية ، وفقًا لمحافظة السكن التي يقوم بتسجيلها الطالب ضمن بياناته الأساسية على موقع مكتب التنسيق.