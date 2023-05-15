جامعة الإسماعيلية الأهلية: 7 كليات تستقبل طلاب الشهادات المعادلة

تواصل جامعة الإسماعيلية الأهلية برئاسة الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، استقبال الطلاب الراغبين في التحويل من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية للالتحاق بالكليات والبرامج الدراسية المُختلفة وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات، وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء بشأن قبول الطلاب وفقا للقواعد والنظم المعمول بها في هذا الشأن، بجانب استقبال طلبات الالتحاق بالكليات من طلاب شهادات الثانوية العامة المعادلة العربية والأجنبية.

كليات جامعة الإسماعيلية الأهلية

وأوضح رئيس جامعة قناة السويس، وفقا لتقرير صادر عن الجامعة، أن جامعة الإسماعيلية الأهلية تضم 7 كليات، وهي كلية الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، وتكنولوجيا العلوم الصحية، والتمريض، والهندسة، والتجارة الدولية واللغات، وتهدف إلى الريادة والتميز في التعليم والتعلم، وإنشاء منظومة متميزة للبحث العلمي التطبيقي، وتقديم خدمات مجتمعية متميزة تحقق متطلبات وأهداف التنمية المستدامة، بجانب تطوير نظم الحوكمة والأداء المؤسسي، ودعم الوضع التنافسي للجامعة.

بناء القدرات

وقال، إن جامعة الإسماعيلية الأهلية، تتبنى عددا من القيم، أبرزها بناء القدرات للطلاب الملتحقين، والعمل بروح الفريق، والمسؤولية والمصداقية، والشفافية في الأداء، وتشجيع الإبداع والتميز، والعدالة والمساواة، والحوكمة الرشيدة، والتعاون وتشجيع الابتكار والتعليم المستمر.