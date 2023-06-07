جامعة سيناء تعلن الحد الأدنى لقبول طلاب الشهادات المعادلة

أعلنت جامعة سيناء فتح باب القبول للطلاب حاملي الشهادات العربية والأجنبية والثانوية الأزهرية للعام الجامعي الجديد 2023- 2024، بفرعي الجامعة في العريش والقنطرة، مع تخفيض المصروفات بنسبة تصل إلى 40% بفرع الجامعة في العريش و30% بفرع الجامعة في القنطرة.

تنسيق كليات الطب والأسنان والعلاج الطبيعي

وأوضحت الجامعة أن الحد الأدنى للتقديم في كلية طب الأسنان بفرع الجامعة بالقنطرة 80%، و78% بفرع الجامعة في العريش، والحد الأدنى للتقديم في كلية طب العلاج الطبيعي 75% في فرع القنطرة، و73% في العريش، والحد الأدنى للتقديم في كلية الصيدلة 70% بفرع الجامعة في القنطرة، و68% بفرع الجامعة في العريش.

ولفتت الجامعة إلى أنّ الحد الأدنى للتقديم في كلية الهندسة بفرع القنطرة 65%، و63% بفرع العريش، أما الحد الأدنى للتقديم في كلية علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي 60% في الفرعين، وبلغ الحد الأدنى للتقديم في باقي الكليات وهي الإعلام والإدارة 58% بفرعي القنطرة والعريش.

تخفيضات على المصروفات الجامعية

وأعلنت جامعة سيناء فتح باب القبول المبكر للعام الجامعي المقبل، للقيد بفرعي الجامعة في العريش والقنطرة، لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، بتخفيض 40% من المصروفات لطلاب فرع العريش و30% لطلاب فرع القنطرة.