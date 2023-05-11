الجامعة البريطانية: بدء استقبال طلاب الشهادات المعادلة في تنسيق 2023

أكد الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، بدء تطبيق قرار المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بفتح باب القبول للعام الجامعي الجديد 2023/2024، وذلك للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، للالتحاق بالكليات المختلفة وفقا للضوابط والقرارات المعمول بها في هذا الشأن.

التقديم للجامعة عن طريق الموقع الإلكتروني

وأشارت الجامعة البريطانية برئاسة الدكتور محمد لطفي، إلى وجود عدد من الاشتراطات وفقاً لقواعد الأعلى للجامعات من بينها قواعد القبول والحد الأدنى، موضحة أن التقدم يكون عن طريق الموقع الإلكتروني للجامعة مباشرة، ثم التوجه بعدها إلى مقر الجامعة لسداد رسوم التسجيل المطلوبة، وأداء اختبار تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية.

وأكدت الجامعة في بيان، أن الكليات المتاحة للعام الجامعي المقبل هي كليات «الهندسة، هندسة الطاقة والبيئة، طب الأسنان، التمريض، القانون، الاتصال والإعلام، الفنون والتصميم، الصيدلة، نظم المعلومات وعلوم الحاسب، الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال، الآداب والإنسانيات».

تنسيق الجامعات الخاصة 2023

الجدير بالذكر، أن الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شدد على ضرورة الالتزام بكافة الضوابط والقواعد المعمول بها فيما يتعلق بإجراءات استقبال طلبات الالتحاق بمختلف الكليات للعام الجامعي 2023-2024.