مواعيد القطارات اليوم الخميس 15-6-2023 من القاهرة للمحافظات والعكس

تحرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر، على عمل صيانة مستمرة وتعديلات على خطوطها، خاصة مع دخول قطارات جديدة الخدمة، وهو ما يساعد على استقرار مواعيد القطارات اليومية من القاهرة للمحافظات والعكس.

لذا من خلال التقرير التالي، ترصد «الوطن» مواعيد القطارات المكيفة والتالجو والنوم وvip اليوم الخميس 15-6-2023

مواعيد القطارات المكيفة اليوم الخميس 15-6-2023

- قطار 1938 القاهرة - أسوان، قيام 10:40 مساءً ووصول 12:00 مساءً.

- قطار 971سوهاج القاهرة، قيام 5:20 صباحاً ووصول 1:05 ظهراً.

- قطار 2010 القاهرة - أسوان، قيام 10:00ووصول 10:55 صباحًا.

- قطار 990 القاهرة، سوهاج، قيام الساعة 4 ووصول الساعة 12.

- قطار 1902 القاهرة - أسوان، قيام 00:20 صباحًا ووصول 2:30 مساءً.

- قطار 982 القاهرة- أسوان، قيام 12:00 مساءً ووصول 2:25 صباحًا.

- قطار 996 القاهرة - أسوان، قيام 10:00 مساءً ووصول 11:30 صباحًا.

- قطار 986 القاهرة - الأقصر، قيام الساعة 13.00 مساءً.

- قطار 990 بورسعيد - سوهاج، قيام الساعة 14.00 مساءً.

- قطار 2006 القاهرة - أسوان، قيام الساعة 17.15 مساءً.

- قطار 2012 القاهرة - أسوان، قيام الساعة 17.30 مساءً.

- قطار 872 القاهرة - أسيوط، قيام الساعة 17.45 مساءً..

- قطار 976 القاهرة - أسوان، قيام الساعة 21.30 مساءً.

- قطار 996 القاهرة - أسوان، قيام الساعة 22.00 مساءً.

- قطار 890 القاهرة - سوهاج، قيام الساعة 23.30 مساءً.

مواعيد القطارات(التهوية الديناميكية) بعد تعديلها الإصلاح

- قطار 974 القاهرة - الأقصر، قيام الساعة 5:30 ووصول 7:30.

- قطار 1007 نجع حمادي - القاهرة، قيام 18:10 ووصول 2:30.

- قطار 1006 القاهرة - نجع حمادي، قيام 6:00 ووصول 14:40.

- قطار 975 الأقصر- القاهرة، قيام الساعة 8:00 ووصول الساعة 21.

- قطار 703 المنشأة - مغاغة، قيام الساعة 1:10 ووصول الساعة 5:55 عصرا.

- قطار 704 مغاغة - المنشأة، قيام الساعة 4:30 ووصول الساعة 10:15 عصرا.

مواعيد القطارات الروسي اليوم الخميس 15-6-2023

- قطار 988 القاهرة- أسوان، قيام 7:10 مساءً ووصول 7:50 صباحًا.

- قطار 1942 القاهرة - أسوان، قيام 4:55 مساءً ووصول 5:15 صباحًا.

- قطار 3008 ثالثة مكيفة، إسكندرية - أسوان، قيام الساعة 05:45 صباحًا.

- قطار 974 القاهرة - الأقصر، قيام الساعة 5.30 صباحًا.

- قطار 1006 القاهرة - سوهاج، قيام الساعة 6.00 صباحًا.

- قطار 80 القاهرة - أسوان، قيام 9:00 صباحًا ووصول 2:05 صباحًا.

- قطار 1004 القاهرة - أسوان، قيام 9:30 صباحًا ووصول 11:10 مساءً.

- قطار 160 القاهرة - الأقصر، قيام الساعة 12.15 مساءً.

- قطار 972 القاهرة - أسيوط، قيام الساعة 14.20 مساءً.

- قطار 188 القاهرة - أسوان، قيام 6:00 مساءً ووصول 11:00 صباحًا.

- قطار 1014 القاهرة - أسوان، قيام 6:50 مساءً ووصول 9:00 صباحًا.

- قطار 1012 القاهرة - أسوان، قيام 8:20 مساءً ووصول 11:15 صباحًا.

مواعيد قطارات VIP والنوم والتالجو

- قطار 1940 VIP، القاهرة أسوان، قيام 9:50 مساءً ووصول 10:05 صباحًا.

- قطار 2014 VIP، القاهرة - أسوان، قيام 9:00 مساءً ووصول 9:40 صباحًا.

- قطار 980 VIP: القاهرة - أسوان، قيام 8:00 صباحًا ووصول 10:25 مساءً.

- قطار 2030 تالجو ، القاهرة - أسوان، قيام 7 مساءاً، ووصول 6:40 صباح اليوم التالي.

- قطار 2031 تالجو أسوان - القاهرة، قيام 7 مساءا ووصول الساعة 6:50 صباح اليوم التالي.

- قطار 1086 نوم يقوم من القاهرة 7:20 مساءً ويصل إلى أسوان 8:55 صباحًا.

- قطار 86 نوم القاهرة - أسوان، قيام 7:45 مساءً ووصول 9:25 صباحًا.

- قطار 82 نوم، القاهرة - أسوان، قيام 9:10 مساءً ووصول 11:10 صباحًا.