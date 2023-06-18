وقف الدفع النقدي لتذاكر متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية

أعلن متحف المجوهرات الملكية في الإسكندرية، تغيير نظام شراء تذاكر الدخول لتتم باستخدام البطاقات البنكية فقط من خلال شباك التذاكر ولا يوجد إمكانية الدفع النقدي، ضمن عمليات الميكنة والتطوير.

تقدم «الوطن» خلال السطور التالية أسعار تذاكر متحف المجوهرات الملكية في الإسكندرية، بحسب البيان الرسمي لإدارة المتحف اليوم لمعرفة الراغب في الدخول قيمة التذكرة الخاصة به وتوفيرها داخل البطاقة البنكية.

أسعار تذاكر متحف المجوهرات الملكية في الإسكندرية

- المصريون والعرب: 20 جنيها مصريا.

- الطلاب المصريون والعرب: 5 جنيهات مصري

- الأجانب: 120 جنيها مصريا.

- الطالب الأجنبي: 60 جنيها مصريا.

مقتنيات متحف المجوهرات الملكية

يذكر أن متحف المجوهرات الملكية يعد أحد أهم وأشهر متاحف الإسكندرية ويطلق عليه «قصر المجوهرات» كونه يتواجد في مبنى قصر فاطمة الزهراء بمنطقة جليم ويضم المتحف مقتنيات مميزة تبلغ 11 ألفاً و500 قطعة تخص أفراد الأسرة المالكة، لذا فتعد زيارته مميزة حيث يستطيع الزائر رؤية المجوهرات الملكية عن قرب ومعرفة تاريخها.