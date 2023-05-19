معلومات عن متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية.. اعرف أسعار تذاكر الدخول

قال محمد السيد بقسم الوعي الأثري بهيئة الآثار بمحافظة الإسكندرية، إنّ متحف المجوهرات الملكية أنشئ لعرض مقتنيات الأسرة العلوية التي حكمت مصر لأكثر من 150 عامًا، بداية من عام 1805 وحتى عام 1952.

وأضاف السيد، لـ«الوطن»، إنّ القصر بُني في منطقة زيزينيا تحديداً بشارع أحمد يحيى في عام 1919، على يد السيدة زينب فهمي، وأكملته وأقامت به ابنتها الأميرة فاطمة ابنة الأمير علي حيدر حفيد محمد علي باشا، ويعتبر بمثابة خلفية لمقتنيات الأسرة المالكة، ويعكس الذوق الرفيع للأميرة في اللوحات الفنية والأسقف المذهبة والفسيفساء التي تزين غرف القصر.

الماس والزمرد أبرز مقتنيات متحف المجوهرات الملكية

وأشار السيد، لـ«الوطن»، إلى أنّ المتحف يتكون من جناحين شرقي وغربي يربط بينهما ممر، ويتكون كل منهما من طابقين وبدروم، ويعرض الممتلكات التي جمعتها العائلة طوال فترة حكمها في جميع قاعات القصر الرائعة، والتي تظهر أسلوب حياتها الفخم، ومن بين مقتنيات المتحف قلادة مطعمة بالزمرد والماس، تخص مؤسس الأسرة محمد علي باشا، إضافة إلى رقعة شطرنج ذهبية نادرة، ومناظير ذهبية مرصّعة بالزمرد والماس والياقوت، وأكواب ذهبية مرصّعة بالأحجار الكريمة كما يعرض المجوهرات المبهرة التي أعدها كبار المصممين في أوروبا خصيصًا للأسرة الملكية لتتزين بها أميرات وملكات العائلة العلوية.

نياشين وأوسمة وشطرنج من الذهب

وأوضح أنّ متحف المجوهرات الملكية في الإسكندرية، أن من ضمن معروضات المتحف شطرنج من الذهب يتكون من 32 قطعة من تماثيل الحيوانات والأشخاص المرصعة بـ425 حجارة من الماس والمطلية بالمينا الملونة، وتحمل قواعد القطع لوحات للشخصيات والمباني التاريخية والكتابات الإيرانية المنفذة المينا الملونة وعثر عليها بإيران، وتم ضمها للمتحف إلى جانب مجموعة من النياشين والأوسمة مصنوعة الذهبب والفضة والأحجار الكريمة، إلى جانب مجموعة من ساعات الجيب المصنوعة من الذهب مختلفة الأشكال بعضها عليها صور أشخاص، وأخرى زخارف وأخرى أسماء الأمراء والأميرات مصنوعة من الذهب الخالص.

مواعيد وأسعار زيارة المتحف

ويقع متحف المجوهرات الملكية في 72 شارع أحمد يحيى بمنطقة زيزينا شرق الإسكندرية، وتبلغ أسعار التذاكر للمصريين 20 جنيهًا، بينما ‏أسعار التذاكر للطلبة المصريين 5 جنيهات، وأسعار التذاكر للأجانب 100جنيه وأسعار التذاكر للطلبة الأجانب 50 جنيهًا، ويسمح ‏الدخول مجاناً للأطفال حتى 6 سنوات، وتبدأ ‏المواعيد فتح وغلق المتحف من 9 صباحاً وحتى 5 مساءاً.