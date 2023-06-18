فوز اللاعب المصري على عزت بالمركز الثاني في بطولة إيطاليا للإسكواش

توج لاعب الاسكواش المصرى علي عزت، لاعب نادي بلاك بول الرياضي، بالمركز الثانى في بطولة إيطاليا المفتوحة للناشئين تحت ١٧ سنة، والتي أقيمت في مدينة ريتشوني بإيطاليا في الفترة من ٦/١٥ الي ٦/١٨، باشتراك أكثر من ٣٠٠ لاعب ولاعبة من مختلف الاعمار والعديد من دول، العالم مثل (امريكا و انجلترا و النمسا والمجر و ايطاليا و أكرنيا وقطر ومصر).

و تعد بطولة إيطاليا المفتوحة للناشئين من أقوي البطولات في أوربا حيث يشارك في البطولة أفضل لاعبين اللعبة في الاعمار السنية المختلفة.

واستهل اللاعب المصري علي عزت، مشواره في البطوله بتحقيق الفوز علي اللاعب الامريكي JON . DAVIS بدور ال ٦٤ بنتيجة ( ٣-١)، وفي دور ال ٣٢ حقق الفوز الثاني له علي لاعب المنتخب الاوكراني ARTEM PANCHENKO بنتيجة ( ٣-٠) ثم ألتقي بدور ال ١٦ مع لاعب المنتخب السويسري LEANDRO VOGEL وفاز بنتيجة (٣-٠) وفي دور ال ٨ تقابل مع لاعب المنتخب النمساوي SAMUEL WINKLFR وحقق نتيجه (٣-١) و في دور قبل النهائي التقي مع لاعب المنتخب المجري والمصنف الثاني علي البطوله وحقق فوز (٣-١) واختتمت اليوم فاعليات البطولة بالمباراة النهائية لتحديد المركز الاول والثاني بين لاعب منتخب النمسا والمصنف رقم (١) علي أوروبا و البطولة وبين اللاعب المصري علي عزت وانتهت بفوز لاعب منتخب النمسا بنتيجه (٣-١ )، ليحقق اللاعب المصري علي عزت، المركز الثاني والميدالية الفضية لبطولة إيطاليا المفتوحة لناشئ الاسكواش ٢٠٢٣.

ويعد البطل علي عزت ضمن أفضل المواهب المصرية في لعبة الأسكواش والذي يتنبأ له الكثيرين بالتوهج مستقبلا على المستوى الاحترافي للعبة، وله العديد من المشاركات الدولية في بطولات أوروبا وأمريكا المفتوحة لناشئين الاسكواش.