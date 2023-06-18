أستاذ مناعة: الإفراط في تناول البروتينات الحيوانية يعرض الجسم لخطر السموم (فيديو)

قالت الدكتورة أماني الشريف، أستاذ المناعة والميكروبيولوجي بكلية جامعة الأزهر، إنَّ العادات الصحية غير السليمة تصيب الجسم بالأمراض، التي قد تصل إلى السرطان، لافتة إلى أن جسم الإنسان يعمل نتيجة البيئة التي يعيش فيها.

الشريف توضح: يعني إيه بيئة الجسم؟

وأضافت «الشريف»، خلال استضافتها ببرنامج «البيت» على شاشة «قناة الناس»، «يعنى إيه بيئة الجسم يعنى إنسان مدخن كده جسمه فى بيئة غير صحية، طيب بيأكل أكل غير صحى برضوا ده بيأثر على الجسم وبيسبب زيادة السموم، عنده إنفعال وضغوط طول الوقت ده بيخلى الجسم يفرز سموم، تكرار تناول الوجبات إحنا المفروض الطبيعى نتناول وجبتين فقط، لكن طول اليوم أكل ده خطر، إحنا جسمنا 70% مياه، يبقى لازم نشرب مياه كثيرا وليس تناول طعام كثيرًا».

أضرار تسوية الطعام بطرق غير صحية

وتابعت أستاذ المناعة والميكروبيولوجي، «حتى تسوية الطعام بنضع صوصات ومكسبات طعم ولون، كل ده مضر، ونسينا طبق السلطة المعمول من الخضروات غير المطهية، وكمان بنستخدم معادن تؤثر على جسمنا وتجعل جسمنا ملوث بالسموم، وكمان تناول البرتوينات الحيوانية يصيب الجسم بالسموم أيضا، لازم نعمل زى أهالينا زمان كانوا بيأكلوا مرة أو اثنين فى الأسبوع».