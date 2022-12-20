4 أكلات تزيد من مناعة الجسم لمواجهة برد الشتاء القارص.. أبرزها العدس

أكدت الدكتورة لمياء لطفي، أستاذ التغذية بكلية التربية النوعية في جامعة كفر الشيخ، إن جسم الإنسان في فصل الشتاء يحتاج إلي بعض الأكلات التي تشعرنا بالدفء ولا استغناء عنها في هذا الفصل القارص والممطر، علاوة على كونها أكلات تزيد من مناعة الجسم لدي الإنسان، كما تمنحه قدرة فائقة لمحاربة الأمراض نزلات البرد في فصل الشتاء القارص.

العدس يتربع علي عرش الأكلات في الشتاء القارص

وأوضحت الدكتورة لمياء لطفي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن العدس على رأس أكلات المائدة في فصل الشتاء القارص، كونه يحتوي علي عناصر مفيدة لجسم الإنسان، منها فيتامينات «أ، ب، ج»، مشيرة إلى أنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف، والحديد والبوتاسيوم، علاوة على إضافة الجزر، والبطاطس، والبصل، والثوم، فهو يساعد على الاسترخاء، ويقلل من التوتر والقلق لديه.

البطاطا الساخنة في فصل الشتاء القارص

ولفتت أستاذ التغذية بكلية التربية النوعية، إلى أن البطاطا الساخنة، تعتبر من أفضل الأطعمة التي يتناولها الإنسان أثناء فصل الشتاء القارص؛ كونها تحتوي على مضادات الأكسدة، وكذلك على نسبة من «الكاروتين» والألياف، بما لها من عوامل تعمل لمنع خلايا الجسم من التلف، وتقي جسم الإنسان من سرطان الرئة، والجلد، والبروستاتا.

وأكدت الدكتورة لمياء لطفي، أن جسم الإنسان يحتاج في فصل الشتاء القارص إلى تناول الأسماك لزيادة نسبة مستويات فيتامين «د»، وذلك يرجع بسبب عدم التعرض لأشعة الشمس بشكل دائم في هذا الفصل من العام، مضيفة أنه ينصح بتناول الأسماك أيضا لما لها من فيتامينات مفيدة حال تناولها، ومنها «الماكريل، والسردين، والتونة، والسلمون».

وتابعت: «البقوليات لها دورا كبيرا في فصل الشتاء القارص، لما تحتويه من عناصر غذائية عالية مثل الألياف، والبروتين، والزنك، والحديد، والكالسيوم، وكذلك فيتامين (ب)، كونها معوض غذائي عن اللحوم، وتعطي حالة من الدفء لجسم الإنسان في هذا الفصل من العام».