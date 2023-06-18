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مالك عقار: الدور المصري في السودان أخوي.. ونشكر الرئيس السيسي

كتب:

شريف سليمان
08:12 م | الأحد 18 يونيو 2023
مالك عقار

مالك عقار

قال مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، إن دور مصر في السودان أخوي وجيد، مشيرًا إلى أن مجلس السيادة شكر الدور المصري من قبل، كما أنه شكر الشعب المصري عبر شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف «عقار»، خلال لقاء على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»: «نرحب بكل المبادرات التي تهدف إلى وقف الحرب في السودان، لكننا نتفحص ونتحقق من هذه المبادرات، للوقوف على المبادرات التي تحترم وتحقق سيادة الدولة السودانية وتحترم رغبات ومشاعر الشعب السوداني بحيث لا يتم إعادة إنتاج الوضع السابق الذي أنتج هذا الحرب، ونعمل على الوصول إلى وضع جديد لبناء الدولة السودانية».

وتابع نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، أن هناك أسباب كثيرة أدت إلى الحرب، فبعض القوات أخطأت طريقها ولم تنتهِ إلى مسببات تكوينها، وهناك قضية أخرى تتمثل في التحول الديموقراطي في السودان، وهاتان القضيتان تسببتا في انفجار الحرب بالسودان.

وأكد مالك عقار، أن الوضع في العاصمة السودانية الخرطوم كارثي، وهناك قتال داخل الخرطوم، وبالتالي خطورة أمنية.

وأضاف «عقار»، أنه من منطوق الاتفاق هو انسحاب قوات الدعم السريع من العاصمة، ولكن هذه الاتفاقيات تنقصها آليات تحرك هذه القوات من النقطة الموجودة بها، وهذه قضايا خاضعة للحوار.

 

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