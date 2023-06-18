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مالك عقار: نرحب بكل المبادرات الرامية لإنهاء الأزمة بشرط احترام السيادة السودانية

كتب:

محمد عزالدين
07:58 م | الأحد 18 يونيو 2023
مالك عقار

مالك عقار

قال مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، إن مجلس السيادة السوداني يرحب بالأطراف كلها، وليس ضد أحد، ولكن يتفحص كل هذه المبادرات.

تحقيق السيادة السودانية

وأضاف «عقار»، خلال لقاء على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه يجب على هذه المبادرات أن تحترم وتحقق سيادة الدولة السودانية وتحترم مؤسساتها ورغبات ومشاغل الشعب السوداني، وتفصل في هذه الحرب بحيث لا نعيد الوضع السابق الذي أنتج هذه الحرب، ونصل لوضع جديد لبناء الدولة السودانية.

أسباب الاشتباكات في السودان

وأشار إلى أن الأسباب التي أدت إلى هذه الاشتباكات بين الدعم السريع والجيش السوداني كثيرة ومتشعبة، وهناك قضيتان عطلا الطريق في السودان، الأولى تكوين القوات الصديقة، والثانية التحول الديمقراطي.

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