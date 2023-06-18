موعد وأماكن ساحات صلاة العيد بالدقهلية 

كشف صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية لـ«الوطن» عن تخصيص أماكن ساحات صلاة عيد الأضحي بالدقهلية، لافتًا إلى أنه جرى تجهيز عدد كبير من المساجد والساحات الشعبية استعدادا لصلاة عيد الأضحى بهم.

أماكن ساحات ومساجد صلاة عيد الأضحى في الدقهلية 2023

وأضاف صفوت نظير أن المديرية سمحت بصلاة عيد الأضحى 2023 في الساحات الشعبية المتواجدة في مختلف الأماكن علي مستوى المحافظة من ضمنهم:

- الساحة الشعبية بالمنصورة

- الساحة الشعبية بميت غمر

- الساحة الشعبية بأجا

- الساحة الشعبية بالسنبلاوين.

- الساحة الشعبية بدكرنس

- الساحة الشعبية ببلقاس

- الساحة الشعبية بشربين

- الساحة الشعبية بميت سلسيل

- الساحة الشعبية بالحمالية

- الساحة الشعبية بمنية النصر

موعد صلاة عيد الأضحى في الدقهلية 2023

وأوضح صفوت نظير أنه جرى تجهيز الساحات والمساجد لتكون جاهزة لاستقبال المصليين لأداء صلاة عيد الأضحى بها، التي تقام في كل المدن والقرى التابعة لمحافظة الدقهلية في الساعة 6:18 دقيقة صباحا وفقا للمعهد القومي للبحوث الفلكية بمصر.

وأضاف أن المديرية تستعد لعمل اجتماع مع أئمة المساجد قبل أيام من موعد عيد الأضحى المبارك 2023 من أجل عمل تجهيزات صلاة عيد الأضحى بشكل كامل، وتستعد المديرية لأخذ كافة الاحتياطات اللازمة خلال صلاة العيد.

وأكد =استمرار ترديد تكبيرات عيد الأضحى بالمساجد بمختلف المدن والقري بالدقهلية، حتي عصر اليوم الرابع في عيد الأضحى المبارك 2023.

موعد عيد الأضحى

وكانت دار الإفتاء أعلنت أن غرة شهر ذي الحجة 1444 هجريا يوم الاثنين 19 يونيو، ووقفة عرفات فلكيا يوم الثلاثاء 27 من نفس الشهر، وعيد الأضحى المبارك يوم 28 يونيو.

ويستعد المواطنين لطقوس عيد الأضحى المبارك من ضمنها أداء صلاة عيد الأضحى داخل المساجد والساحات الشعبية، والقيام بذبح الأضاحي، والخروج للتنزه في الحدائق العامة والسفر في بعض الأحيان.