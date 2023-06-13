موعد صلاة العيد 2023 في الكويت.. الانتهاء من تجهيز الساحات والمساجد

يبحث الأشخاص عن موعد صلاة العيد 2023 في الكويت والذي يأتي بالتزامن مع موسم الحج 1444في المملكة العربية السعودية وستكون موعد صلاة العيد في الساعة الخامسة ونصف صباحا.

موعد صلاة العيد 2023 في الكويت

وعقب إعلان موعد صلاة العيد 2023 في الكويت، تتيح الدولة المساجد بجانب الجراجات والساحات الكبرى من أجل الصلاة للرجال والنساء من المواطنين والمقيمين وسط تكبيرات العيد وأجواء إيمانية وفرحة من قبل المسلمين، وتسع مساجد عدة في الكويت أعداد كبيرة من المصلين تصل إلى 50 ألف مصل، كما جرى تجهيز الساحات والمساجد لاستقبال المواطنين.

ووفق الدولة فإن أبرز المساجد التي ستقام فيها صلاة العيد بعد تحديد موعد صلاة العيد 2023 في الكويت هي: «مبارك الكبير، القصور، صباح السالم، الأحمدي، الفحيحيل، أبو حليفة، المنقف، الصباحية، علي صباح السالم، صباح الأحمد، العقيلة، الرقة، جابر العلي، بيان، مشرق، السالمية، سلوى، الفروانية، الرابية، العارضية، الفردوس، العارضية الصناعية، عبدالله المبارك، العمرية، الرقعي والأندلس».

موعد صلاة العيد 2023 في الكويت.. الأماكن

وتؤدى صلاة العيد في ركعتين، تليهما خطبة تشبه خطبة الجمعة، واتفقت المذاهب الأربعة في الإسلام على طريقة أداء صلاة العيد، مع ثمة اختلاف حول عدد التكبيرات ولكن هناك شبه اتفاق أن بداية كل ركعة تشمل 7 تكبيرات قبل قراءة سورة الفاتحة.