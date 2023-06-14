كيف تصلى صلاة العيد وما الطريقة الصحيحة لأدائها؟.. «دار الإفتاء» توضح

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، وهو م أكثر المناسبات قدسية عند المسلمين، ومع اقتراب العيد، تكثر الأسئلة والاستفسارات المتعلقة به، ومن بين هذه الأسئلة، سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، يسأل فيه صاحية كيف تصلي صلاة العيد، وما هي الطريقة الصحيحة لأدائها.

كيف تصلي صلاة العيد؟.. دار الإفتاء تجيب

أجابت دار الإفتاء المصرية عن استفسار السائل عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، وبينت للسائل ولغيره كيف تصلي صلاة العيد، فقالت في ردها إن صلاة العيد عبارة عن ركعتين، تجزئ إقامتها كصفة سائر الصلوات وسننها وهيئاتها، حيث ينوي بها المسلم أنه يصلي صلاة العيد، وهذا هو أقلها، بحسب دار الإفتاء.

كيف تصلي صلاة العيد؟.. 7 تكبيرات في الركعة الأولى

وأوضحت دار الإفتاء، أن الأكمل في صفة صلاة العيد، أن يكبر المصلي في الركعة الأولى منها 7 تكبيرات بغير تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، أما في الركعة الثانية، فيكبر فيها المسلم 5 تكبيرات، بغير تكبيرة القيام والركوع.

وأضافت دار الإفتاء في ردها، أن ذلك جاء لما روي "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى سَبْعًا وَخَمْسًا، فِي الأُولَى سَبْعًا، وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا، سِوَى تَكْبِيرَةِ الصَّلاةِ" أخرجه الدارقطني، والبيهقي، ولما روى كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ" أخرجه الترمذي واللفظ له وابن ماجه.