موعد صلاة العيد الكبير 2023 في جميع المحافظات وكيفية أدائها

15 يومًا فقط هي كل ما يفصلنا عن موعد صلاة العيد الكبير 2023 والتي تحل نهاية الشهر الجاري وتحديدًا الأربعاء الموافق 29 يونيو، ويحتفل بها المسلمون في مختلف بقاع الأرض، ويحصلون على إجازة تستمر لعدة أيام، فيما يطرح الملايين سؤالًا حول موعدها وكيفية صلاة عيد الأضحى فضلًا عن إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الحكومية وعدد أيامها وموعد بدايتها ونهايتها.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن موعد صلاة العيد الكبير 2023 في جميع المحافظات، فضلًا عن تفاصيل إجازة عيد الأضحى، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

موعد صلاة العيد الكبير 2023 بالمحافظات

وتأتي موعد صلاة العيد الكبير 2023 في جميع المحافظات بحسب ما أعلنه معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية كالتالي:

موعد صلاة العيد الكبير 2023 في القاهرة.. 6:21 صباحًا.

موعد صلاة العيد الكبير 2023 في الجيزة.. 6:22 صباحًا.

موعد صلاة العيد الكبير 2023 في الإسكندرية.. 6:24 صباحًا.

موعد صلاة العيد الكبير 2023 في طنطا.. 6:20 صباحًا.

موعد صلاة العيد الكبير 2023 في المنصورة.. 6:18 صباحًا.

موعد صلاة العيد الكبير 2023 في بنها..6:21 صباحًا.

موعد صلاة العيد الكبير 2023 في كفر الشيخ.. 6:20 صباحًا.

موعد صلاة العيد الكبير 2023 في الفيوم.. 6:25 صباحًا.

موعد صلاة العيد الكبير 2023 في شبين الكوم..6:21 صباحًا.

موعد صلاة العيد الكبير 2023 في الزقازيق.. 6:18 صباحًا.

موعد صلاة العيد الكبير 2023 في أسيوط..6:28 صباحًا.

موعد صلاة العيد الكبير 2023 في بني سويف.. 6:24 صباحًا.

موعد صلاة العيد الكبير 2023 في المنيا.. 6:28 صباحًا.

موعد صلاة العيد الكبير 2023 في قنا.. 6:24 صباحًا.

موعد صلاة العيد الكبير 2023 في سوهاج..6:28 صباحًا.

موعد صلاة العيد الكبير 2023 في أسوان.. 6:28 صباحًا.

موعد صلاة العيد الكبير 2023 في أبو سمبل.. 6:37 صباحًا.

موعد صلاة العيد الكبير 2023 في الخارجة.. 6:36 صباحًا.

موعد صلاة العيد الكبير 2023 في دمياط.. 6:16 صباحًا.

موعد صلاة العيد الكبير 2023 في الغردقة.. 6:18 صباحًا

موعد صلاة العيد الكبير 2023 في مرسى مطروح.. 6:34 صباحًا.

موعد صلاة العيد الكبير 2023 في الإسماعيلية.. 6:16 صباحًا.

موعد صلاة العيد الكبير 2023 في نويبع.. 6:10 صباحًا.

موعد صلاة العيد الكبير 2023 في شلاتين.. 6:19 صباحًا.

موعد صلاة العيد الكبير 2023 في حلايب.. 6:17 صباحًا.

موعد صلاة العيد الكبير 2023 في السلوم.. 6:42 صباحًا.

متى يبدأ وقت صلاة العيد؟

وأجابت الإفتاء في وقتٍ سابق عن سؤال المواطنين حول متى يبدأ وقت صلاة العيد؟ موضحةً أنّ وقت صلاة العيد تبدأ من طلوع الشمس وحتى زوالها عند الشافعية، بينما يتحدد وقت صلاة العيد بارتفاع الشمس قدر رمح بعد شروقها وحتى وقت ابتداء زوالها عن باقي الجمهور.

ما هي كيفية صلاة عيد الأضحى؟

وطرح العشرات سؤالًا حول ما هي كيفية صلاة عيد الأضحى؟ وهو ما أوضحته الإفتاء بأنّ صلاة العيد تتكون من ركعتان تبدأ بتكبيرة الإحرام، ثم يكبر في الأولى ست تكبيرات أو سبع وفي الثانية 5 تكبيرات، ويقرأ في كل منهما الحمد وسورة أخرى في الأولى "سورة ق" وفي الثانية "القمر" ، أو سورتي "الأعلى" في الأولى و"الغاشية" في الثانية"، وفقًا للسنة نظرًا لأنّ هذه السور كان النبي صل الله عليه وسلم يقرأهما في صلاة العيدين.، ثم يكبر تكبيرة الركوع ويركع المُصلي ويسجد.

إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الحكومي

وفي وقتٍ سابق، أعلنت الحكومة عن تفاصيل إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الحكومي والتي تبدأ يوم وقفة عرفه الموافق الثلاثاء 28 يونيو الجاري وتستمر حتى 1 يوليو.