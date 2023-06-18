«الإفتاء» تجيب عن سؤال لماذا سمي يوم عرفة بهذا الاسم؟

يوم عرفة هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، ويصعد المسلمون في هذا اليوم جبل عرفة أو جبل الرحمة لأداء الركن الأعظم من فريضة الحج، وهو الطواف حول جبل عرفات، ويتساءل كثير من المسلمين لماذا سمى يوم عرفة بهذا الاسم ؟، وأجابت دار الإفتاء المصرية عن هذا السؤال موضحة سبب التسمية، وهذا ما نرصده في السطور التالية.

لماذا سمي يوم عرفة بهذا الاسم؟

وأجابت دار الإفتاء المصرية في فيديو لها عن سؤال لماذا سُمي يوم عرفة بهذا الاسم؟، موضحة أن حجاج بيت الله الحرام يصعدون إلى جبل عرفات في المملكة العربية السعودية لأداء الركن الأغظم من الحج وهو جبل يقع خارج الحرم، إذ يقع جبل عرفات على الطريق بين مكة المكرمة والطائف، وأيضا يُسمى جبل الرحمة، ومن ذلك اشتق اسم يوم عرفة.

وأضافت الإفتاء في الإجابة عن سؤال لماذا سُمي يوم عرفة بهذا الاسم؟ أن سيدنا آدم والسيدة حواء، حينما أنزلهما الله من الجنة إلى الأرض، أنزلهما في مكانين مختلفين، فكان موقع جبل عرفات الذي يصعد إليه المعتمرون هو المكان الذي التقيا فيه، وتعارفا هناك على بعضهما البعض.

آراء العلماء حول سبب تسمية يوم عرفة

وورد في مسألة لماذا سُمي يوم عرفة بهذا الاسم ؟ عدد من آراء العلماء منها أنه ورد عن سيدنا جبريل عليه السلام كان يطوف بسيدنا إبراهيم عليه السلام ويعلمه المناسك والمشاهد، وكان يطوف به في الجبل، ويردد له قوله «أعرفت، أعرفت»، وكان يرد عليه بقوله «عرفت، عرفت».