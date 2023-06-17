أفضل دعاء في يوم عرفة.. لا إله إلا الله وحده لا شريك له

أيام قليلة تفصلنا عن يوم عرفة، ذلك اليوم الذي يعد من أفضل أيام السنة عند المسلمين، ففيه يقف الحجاج على جبل عرفات، ضمن مناسك الحج، كما يصومه باقي المسلمين من غير الموجودين على عرفات، لذلك يبحث الكثيرون عن أفضل دعاء في يوم عرفة، حتى يرددونه تقربا إلى الله عز وجل.

فضل يوم عرفة واستجابة الدعاء

وقالت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، في فضل يوم عرفة، أنه له فضل عظيم، وقد وردت العديد من الأحاديث في فضل يوم عرفة، منها ما جاء في «صحيح مسلم» عن أبي قتادة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ».

أفضل دعاء يوم عرفة

أما عن أفضل دعاء في يوم عرفة، فقد أوضحت دار الإفتاء أن المسلم يمكن أن يقول في يوم عرفة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له».

كما ورد في الحديث الشريف أن النبي صل الله عليه وسلم قال : «خيرُ الدُّعاءِ دعاءُ يومِ عرفةَ»، وكان أكثَرُ دُعاءِ النَّبيِّ يَومَ عَرَفةَ: «لا إلهَ إلَّا اللهُ وَحْدَه، لا شَريكَ له، له المُلْكُ وله الحَمْدُ، بيَدِه الخَيرُ، وهو على كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ، والنَّبيَّ صلَّ اللهُ عليه وسلَّم قال: «خَيرُ الدُّعاءِ دُعاءُ يَومِ عَرَفةَ، وخَيرُ ما قُلتُ أنا والنَّبيُّون من قَبلي: لا إلهَ إلَّا اللهُ وَحْدَه، لا شَريكَ له، له المُلْكُ وله الحَمْدُ، وهو على كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ».

دعاء يوم عرفة مكتوب

ومن الأدعية الواردة والتي يمكن ترديدها في يوم عرفة أيضا، أن يكون المسلم: «رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ»، وترديد: «اللَّهمَّ إنَّكَ عفوٌّ تحبُّ العفوَ فاعفُ عنِّي».