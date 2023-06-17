دعاء يوم عرفة للميت.. اللهم أكرم نزله ووسع مدخله

أيام قليلة تفصلنا عن يوم عرفة، حيث من المقرر أن يتم استطلاع هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الأحد المقبل، ويعد يوم عرفة أحد أقدس الأيام في الشريعة الإسلامية، لذلك يبحث الكثير من المسلمين عن دعاء يوم عرفة للميت، حتى يتذكروا ذويهم الراحلين عن الدنيا في هذا اليوم المقدس.

والدعاء في يوم عرفة بشكل عام من الأمور التي حض عليها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، نظرا للقيمة الكبيرة لهذا اليوم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده، لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير».

دعاء يوم عرفة للميت

لا توجد صيغة واحدة لـ دعاء يوم عرفة للميت، ولكن هناك العديد من الأدعية التي يمكن أن يستخدمها المسلم كي يدعو بها على ذويه المتوفين، بحسب ما ورد عن دار الإفتاء المصرية، فمن الممكن أن يقول: «اللهم في يوم عرفة اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر، أو من عذاب النار»

دعاء يوم عرفة للميت.. اللهم قهِ فتنة القبر

كما يمكن الدعاء بقول: «اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحمد اللهم فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم»

ويمكن أيضا الدعاء في يوم عرفه بشكل عام بقول: «اللهم في يوم عرفة اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده».