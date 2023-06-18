عاجل.. أحمد فتوح يحسم قراره النهائى بشأن الرحيل عن الزمالك نهاية الموسم

أبلغ أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عبدالواحد السيد، مدير الكرة بالنادي، بقراره النهائي بشأن الرحيل عن الأبيض، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل امتلاك اللاعب عرضا خارجيا خلال الفترة الأخيرة.

قرار نهائي من أحمد فتوح بشأن الرحيل عن الزمالك

وأكد مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، أن أحمد فتوح أبلغ مسؤولي نادي الزمالك، برغبته في الاستمرار مع الزمالك خلال الفترة المقبلة، مشددا على أنه لا يرغب في الرحيل عن النادي بنهاية الموسم المقبل، وطلب ضرورة تعديل عقده وترضيته ماليا خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: «نادي الزمالك سيعقد جلسة مع أحمد فتوح بنهاية الموسم الجاري، وسيتم تمديد عقد اللاعب، وتعديله ماليا، وذلك بالنظر للمستوي الذي يقدمه مع الفريق خلال الفترة الأخيرة».

موعد انتهاء عقد أحمد فتوح مع الزمالك

وينتهي عقد أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بنهاية الموسم المقبل، ويحق للاعب التوقيع لأي نادٍ خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، والرحيل مع نهاية الموسم.