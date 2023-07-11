تحرك عاجل من الزمالك بعد إيقاف القيد بسبب شيكابالا

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن أن الأيام الحالية تشهد محاولات مكثفة داخل القلعة البيضاء، لسرعة إنهاء ملف غرامة محمود عبد الرازق شيكابالا قائد القلعة البيضاء، لسبورتنج لشبونة البرتغالي بعد منع النادي من القيد بسبب تأخر إدارة الفريق الأبيض في دفع المستحقات.

وكان سبورتنج لشبونة البرتغالي، حصل على حكم من المحكمة الرياضية الدولية ضد الزمالك بأحقيته في الحصول على مليون و500 ألف يورو، وتم منع النادي من القيد بسبب عدم دفع قيمة الغرامة حتى الآن.

اتحاد الكرة يتلقى خطاب بإيقاف القيد للزمالك

وشدد المصدر على أن الاتحاد المصري لكرة القدم تلقى بالفعل خطابا من الاتحاد الدولي «فيفا» يفيد بإيقاف نادي الزمالك عن القيد بسبب قضية سبورتينج لشبونة ومحمود عبد الرازق شيكابالا.

وأشار المصدر إلى أن مبلغ الغرامة المستحق يبلغ 1.5 مليون يورو، لذلك يحاول مجلس الزمالك إنهاء هذه الأزمة بشتى الطرق وتوفير المبلغ.

وتابع: «الزمالك سيعمل على توفير المبلغ المستحق لنادي سبورتنج لشبونة ومن ثم سداده قبل فتح باب القيد في مصر، خاصة أنه تم التواصل معهم أكثر من مرة قبل ذلك لإقناعهم بتقسيط الغرامة الموقعة على النادي على 4 دفعات، إلا أن إدارة لشبونة رفضت من جديد وتمسكت بالمبلغ كاملا، وبالتالي الزمالك أصبح مجبرا على الدفع قبل فتح باب القيد في مصر».

رد الزمالك على منعه من القيد بسبب شيكابالا

وواصل: «نعلم بمنعنا من القيد منذ شهرين ورئيس النادي أعلن ذلك، الأزمة ستنتهي رسميا بسداد المبلغ لنادي سبورتنج لشبونة، خاصة أن الأخير يتمسك بالمبلغ كاملا، وما زالت المفاوضات جارية معه حتى الآن».