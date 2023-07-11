طلب عاجل من الأهلي بشأن لقاء القمة أمام الزمالك بعد تتويجه بالدوري

طالب طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، اتحاد الكرة، بتسليم درع الدوري المصري هذا الموسم للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال مباراته القادمة أمام الزمالك يوم الخميس المقبل على استاد القاهرة الدولي ضمن مؤجلات الجولة 31.

الأهلي يطالب باستلام درع الدوري أمام الزمالك

وقال قنديل في تصريحات تليفزيونية إنه من الطبيعي أن يتسلم الأهلي درع الدوري في المباراة التالية للتتويج التي ستكون أمام الزمالك، وذلك بعد حسم الأمور رسميًا.

وأضاف عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أن هذا الأمر مسلم به في استلام الدرع واللقب مشيرًا إلى أنه على اتحاد الكرة العمل على هذا الأمر وتسليم الفريق الدرع في مباراة القمة أمام الزمالك.

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