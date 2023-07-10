عاجل.. أول تعليق من الزمالك بِشأن إيقاف القيد

علق مصدر داخل نادي الزمالك، على إيقاف القيد للنادي بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بسبب عدم سداد النادي الغرامة المقررة لصالح سبورتنج لشبونة البرتغالي في إعادة ضم محمود عبدالرازق شيكابالا، من النادي البرتغالي عام 2015.

وكان سبورتنج لشبونة حصل على حكم من المحكمة الرياضية الدولية ضد الزمالك بأحقيته في الحصول على مليون و500 ألف دولار، وحال عدم دفع الزمالك قيمة الغرامة سيتعرض لعقوبة إيقاف القيد.

الزمالك: مفاوضات مع لشبونة لحل الأزمة

وقال المصدر: «رئيس النادي أعلن ذلك منذ أكثر من شهر بأن النادي تم وقف قيده لعدم سداد الغرامة المقررة لصالح سبورتنج لشبونة البرتغالي، بسبب إعادة ضم محمود عبدالرازق شيكابالا».

وأشار المصدر إلى أن الأزمة ستنتهي رسميا بسداد المبلغ لنادي سبورتنج لشبونة، خاصة أن الأخير يتمسك بالمبلغ كاملا، وما زالت المفاوضات جارية معه حتى الآن.

كواليس أزمة شيكابالا ولشبونة البرتغالي

قضية شيكابالا وسبورتنج لشبونة، بدأت حينما قرر الزمالك إعادة اللاعب، في صيف عام 2015، مقابل 580 ألف يورو، لكن الزمالك لم يسدد أموال الصفقة، لتصل قيمتها الآن بعد حساب إجمالي الفوائد والغرامات إلى مليون و449 ألفا و380 دولارا، لصالح النادي البرتغالي، و5 آلاف فرنك سويسري للمحكمة الرياضية، و30 ألف فرنك سويسري لـ«فيفا»، وحال عدم السداد والامتثال الكامل للقرار خلال الفترة المنصوص علىها، سيجري إعلان حظر الانتقال حتي سداد كامل المبلغ المستحق أو الامتثال للقرار غير المالي، وسيجري تنفيذ حظر الانتقالات تلقائيًا على المستويين المحلي والدولي، دون الحاجة إلى اتخاذ قرار رسمي آخر أو إصدار أي أمر من لجنة الفيفا التأديبية، وفي حال عدد السداد بعد إيقاف القيد، قد يتم خصم نقاط أو الهبوط إلى درجة أدني، إضافة إلى حظر الانتقال لفترات جديدة.

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