التحويلات المرورية أمام قائدي السيارات بعد غلق كوبري محمد علي فهمي

كشف اللواء أحمد هشام مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير المروي، عن التحويلات المرورية أمام قائدي السيارات بعد الإعلان من قبل الإدارة العاملة للمرور، باستكمال أعمال مشروع مونوريل العاصمة الإدارية لمدة 3 أيام.

تحويلة مرورية أمام قائدي السيارات

وأوضح الخبير المروري في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم إجراء تحويلة مرورية تسلك مطلع كوبري محمد علي فهمي المتجه إلى طريق الواحة والدوران والعودة مرة أخرى في اتجاه المنزل، اتجاه مدينة نصر.

تعيين خدماتها المرورية بمكان الغلق

وتابع أن الإدارة العامة لمرور القاهرة ستعين خدماتها المرورية اللازمة، بموقع التحويلات المرورية، كما يتم التنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.