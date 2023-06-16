طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور مجانا.. «من هاتفك المحمول»

يمكن الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا وبدون أي رسوم، وذلك من خلال الدخول على موقع النيابة العامة واتباع خطوات بسيطة دون الوقوف في المصالح الحكومية مما يوفر على المواطنين الكثير من الوقت والمجهود.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور

وخلال التقرير التالي، ترصد "الوطن" خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا بدون رسوم وذلك من خلال موقع النيابة العامة.

وتتمثل الخطوة الأولى للاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا من خلال الدخول على موقع النيابة العامة من خلال الرابط، وستظهر لك عددًا من الخدمات التي يقدمها الموقع وهي خدمات نيابات المرور، خدمات وثائق الأحوال الشخصية، خدمات نيابات الأسرة، خدمات النيابات الجنائية.

خدمات المرور

وبعدها تقوم بالضغط على أيقونة "خدمات المرور" والضغط على أيقونة "الاستعلامات" وتحديد بعد ذلك نوع الاستعلام عما إذا كان "مخالفات رخص مركبات" أو "مخالفات رخص قيادة".

إجمالي المخالفات

وتقوم بعد ذلك بإدخال رقم اللوحة، والضغط على أيقونة "إجمالي المخالفات"، وبعدها ستظهر لك قيمة المخالفات.