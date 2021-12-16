تحويلة مرورية بطريق الإسكندرية الصحراوي إثر انقلاب سيارة سولار

شهد طريق الإسكندرية الصحراوي بالكيلو 127 اتجاه الإسكندرية، اليوم الخميس، انقلاب سيارة مُحملة بمواد بترولية؛ ما أسفر عن وجود تكدس مروري على الطريق.

انفجار الإطار الأمامي للسيارة

انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية بمديرية أمن البحيرة، إلى مكان الواقعة؛ لرفع آثار الحادث، وتبين أنه أثناء خروج سيارة بمقطورة مُحملة بمواد بترولية «سولار»، من الطريق الداعم إلى الطريق الرئيسي للصعود للكوبري الدولي، انفجر الإطار الأمامي الأيمن للسيارة؛ مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيد قائدها، وانقلابها بالطريق.

تحويلة مرورية بموقع الحادث

وقامت الإدارة العامة للمرور بتسيير الحركة المرورية، من خلال عمل تحويلة مرورية من الطريق الرئيسي للطريق الداعم لمسافة 3,5 كيلو متر؛ لحين الانتهاء من رفع آثار الحادث، وجرى تعيين الخدمات المرورية اللازمة ووضع العلامات الإرشادية اللازمة.