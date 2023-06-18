موعد وأماكن ساحات صلاة العيد بسوهاج.. تعرف عليها

موعد وأماكن ساحات صلاة العيد بسوهاج يترقبه عشرات الآلاف من المواطنين في شتى أنحاء المراكز والقرى في المحافظة، وذلك لاقترابه، إذا تتبقى ساعات قليلة على أولى أيام شهر ذي الحَجَّة، تليها وقفة عرفات في التاسع من الشهر.

تستعرض «الوطن» موعد وأماكن ساحات صلاة العيد بسوهاج، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

موعد وأماكن ساحات صلاة العيد بسوهاج

ويحين موعد وأماكن ساحات صلاة العيد بسوهاج الأربعاء الموافق 28 من هذا الشهر الجاري في تمام الساعة 6:28 صباحًا، وذلك في العديد من الساحات المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة، بحسب ما تم إعلانه من قبل المعهد القومي للبحوث الفلكية، ومدرية أوقاف سوهاج.

موعد صلاة عيد الأضحى في سوهاج 2023

وجاءت موعد وأماكن ساحات صلاة العيد بسوهاج بحسب ما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية ومدرية الأوقاف كالآتي:

- محافظة سوهاج: 6:28 صباحًا.

- ساحة مسجد الزهراء.

- مسجد الصحابة بشارع الأرقم.

- مسجد خالد بن الوليد بشارع المخبز الألي.

- ميدان العارف بالله.

- شارع سيالة أولاد نصير.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023

بينما أعلن معد البحوث الفلكية عن موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في المحافظات كالتالي:

- محافظة القاهرة: 6:21 صباحًا.

- محافظة الجيزة: 6:22 صباحًا.

- محافظة الإسكندرية: 6:24 صباحًا.

- محافظة بورسعيد: 6:14 صباحًا.

- محافظة العريش: 6:08 صباحًا.

- محافظة السويس: 6:16 صباحًا.

- الطور: 6:16 صباحًا.

- سانت كاترين: 6:14 صباحًا.

- طابا: 6:08 صباحًا.

- دمنهور: 6:22 صباحًا.

- شرم الشيخ: 6:14 صباحًا.

- طنطا: 6:20 صباحًا.

- المنصورة: 6:18 صباحًا.

- الزقازيق: 6:19 صباحًا.

- شبين الكوم: 6:21 صباحًا.

- بنها: 6:21 صباحًا.

- محافظة كفر الشيخ: 6:20 صباحًا.

- محافظة الفيوم: 6:25 صباحًا.

- محافظة بني سويف: 6:24 صباحًا.

- محافظة المنيا: 6:28 صباحًا.

- محافظة أسيوط: 6:28 صباحًا.

- محافظة قنا: 6:24 صباحًا.

- محافظة أسوان: 6:28 صباحًا.

- محافظة أبو سمبل: 6:37 صباحًا.

- محافظة مرسى مطروح: 6:34 صباحًا.

- محافظة الغردقة: 6:18 صباحًا.

- الخارجة: 6:36 صباحًا.

- محافظة الإسماعيلية: 6:16 صباحًا.

- محافظة دمياط: 6:16 صباحًا.

- السلوم: 6:42 صباحًا.

- نويبع: 6:10 صباحًا.

- حلايب: 6:17 صباحًا.

- شلاتين: 6:19 صباحًا.

رفع حالة الاستعداد لرصد أي مخالفات وغش تجاري

وفي نفس السياق أعلنت مديرية التموين ومدرية الطب البيطري من رفع حالة الاستعداد لرصد أي مخالفات وغش تجاري، كما كثفت المدريات من الطب البيطري والتموين، والزراعة، حملاتها لمراقبة جميع الأسواق، مع قرب موعد عيد الأضحى 2023 بسوهاج لرصد أي مخالفات.