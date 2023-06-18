موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في أحد المسارحة بالسعودية

يستعد المسلمون في جميع أنحاء العالم للاحتفال بعيد الأضحى المبارك وصلاة العيد في موعدها، ومع إعلان السلطات السعودية تحري هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الأحد، ينتظر المواطنون في منطقة أحد المسارحة بالمملكة العربية السعودية، معرفة موعد صلاة عيد الأضحى.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في أحد المسارحة

وفى التفاصيل، بشأن تحديد موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في أحد المسارحة، أعلنت الجمعية الفلكية في جدة أن أول أيام شهر ذي الحجة سيكون غدا الإثنين الموافق التاسع عشر من يونيو الجاري، وموعد وقفة عرفات سيكون يوم الثلاثاء الموافق السابع والعشرون من شهر يونيو الجاري وموعد أول أيام عيد الأضحى المبارك سيكون الأربعاء الموافق الثامن والعشرون من يونيو الجاري.

وأكّدت الجمعية أن َّحساباتها الفلكية غير مؤكدة حتى توافقها رؤية هلال شهر ذي الحجة وفي حالة رؤية الهلال سيتم إعلان انتهاء شهر ذي القعدة، وأن غدا الإثنين هو الأول من شهر ذي الحجة، على أن يكون موعد وقفة عرفات يوم الثلاثاء الموافق السابع والعشرون من يونيو الجاري، وأول أيام عيد الأضحى المبارك الأربعاء الموافق الثامن والعشرون من شهر يونيو الجاري.

هلال شهر ذي الحجة

وبعد إعلان رؤية هلال شهر ذي الحجة ،سيتم تحديد موعد صلاة عيد الأضحى في المملكة العربية السعودية وموعد صلاة عيد الأضحى 2023 في أحد المسارحة بالمملكة العربية السعودية.

وعن موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في أحد المسارحة ستكون بعد شروق الشمس بنحو ثلث ساعه وفقا للحسابات الفلكية.