كيفية صلاة عيد الأضحى في المنزل.. مركز الأزهر العالمي للفتوى يوضحها

كيفية صلاة عيد الأضحى في المنزل.. يهل علينا عيد الأضحى المبارك بعد أيام قليلة، ليدخل البهجة والسرور والسعادة على نفوس جميع المسلمين بطقوسه الخاصة والحالة الروحانية التي يضيفها عيد الأضحى المبارك علينا جميعا، ومن أهم طقوس عيد الأضحى هي صلاة العيد، وهي سنة مؤكدة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، وجزء من طقوس عيد الأضحى المبارك، ولكن البعض لا يستطيع تأدية هذه الصلاة في الساحات العامة أو المساجد، لذلك يبحث الناس عن كيفية صلاة عيد الأضحى في المنزل.

كيفية صلاة عيد الأضحى في المنزل

وكشف مركز الأزهر العالمي للفتوى، عن كيفية صلاة عيد الأضحى في المنزل مع أهل بيته أو منفردا بغير خطبة على هيئتها المعلومة أو في وقتها المعلوم، موضحا أن الأصل في صلاة عيد الأضحى أن تصلى في الساحات والمساجد العامة، ولكن يجوز أن تصلى في المنزل لمن استعصى عليه أدائها في المساجد أو الساحات.

وتأتي صلاة عيد الأضحى في المنزل، كما أوضحها مركز الأزهر العالمي للفتوى على النحو التالي:

ركعتان، تُفْتَتح الأولى منهما بسبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، ثم يقرأ المصلي ما تيَسَّر له من القرآن جهرًا، ويتم ركعة عادية كما في غيرها من الصلوات، وفي الركعة الثانية: يُكَبِّر خمس تكبيرات بعد تكبيرة القيام، ثم يقرأ، ويتم الركعة، ويجلس للتشهد ويُسَلِّم.

ضوابط صلاة عيد الأضحى في المنزل

وأوضح العالمي للفتوى في حديثه عن كيفية صلاة عيد الأضحى في المنزل أنه لا ينبغى أن يخطب الإمام بعد صلاة العيد، فليس لصلاة العيد في المنزل خطبة، مضيفا أن وقت صلاة العيد يبدأ بعد شروق الشمس بثلث ساعة، ويستمر إلى قبل أذان الضهر بثلث ساعة، فإذا دخل وقت الضهر فلا تصلى، لفوات وقت أدائها.