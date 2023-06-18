نشرة أخبار الثانوية العامة.. أسئلة استثنائية في امتحان اللغة العربية

اهتمام كبير تشهده امتحانات الثانوية العامة، خاصة بعد أداء الطلاب مادة اللغة العربية، التي كانت فيها أسئلة استثنائية لم يتوقعها الطلاب، وجاء خاليا من الجمع، وأيضا جاءت فيه بعض الأسئلة التي كانت على شكل مسألة رياضية، وهي «تلت التسعة كام».

رسائل وحكم عديدة شهدها امتحان اللغة العربية اليوم، جاءت خلال فرع النحو، الذي اعتمد على كلمات راقية، تعطي رسائل ظاهرة ومهمة للطلاب، ومنها جُمل تنفع من يركز بها أو يأخذها حكمة في حياته، ليكون الامتحان ليس لحل أسئلته فقط، بل للعظة والعبرة منها، مثل تخير الصديق الصدوق تنفعك صحبته، وأيضا إن الطامحين باذلون، وسعهم لتحقيق مبتغاهم وغيرها من الأسئلة.

توزيع الدرجات على ورقة الأسئلة

جرى توزيع الدرجات على ورقة الأسئلة التي تحدث لأول مرة في امتحان الثانوية العامة، حيث كان مجموع الأسئلة المقالية لامتحان اللغة العربية للثانوية العامة 10 درجات؛ سؤالان درجة كل سؤال فيهما 3 درجات وسؤال التعبير 4 درجات وكان مجموع الأسئلة الموضوعية «الاختيار من متعدد»: 70 درجة، سؤال القراءة 10 درجات، سؤال القصة 8 درجات، سؤال الأدب 6 درجات وسؤال البلاغة 6 درجات، أما سؤال النصوص 20 درجة وكذلك النحو.

امتحانات الثانوية العامة

وخلال أداء الامتحان تفقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 الدور الاول، لمتابعة حسن سير وانتظام الامتحانات.

اطمأن الوزير من الطلاب على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، مؤكدا على الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان في جو مناسب وتوفير الطمأنينة والراحة النفسية، وكذلك تأكد من قيام الطلاب بتسجيل بياناتهم على ورقة الإجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وكراسة الأسئلة بصورة صحيحة.

أراء الطلاب حول امتحان اللغة العربية

تنوعت أراء الطلاب حول امتحان مادة اللغة العربية التي تم أدائها اليو مفالبعض ذكر أن الأمتحان سهل وفي مستوى الطالب المتوط والبعد الأاخر قال أن الامتحان يوحجد به بعض الصعوبات التي تحتاج للتفكير.

وكان يؤدي 783 ألف طالب وطالبة امتحان اللغة العربية اليوم، بينهم 276 ألفا و211 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، و391 ألفا و671 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية «علوم» و986 ألفًا و58 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية «رياضيات».