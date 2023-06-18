تنسيق الثانوية العامة في 12 محافظة.. سوهاج الأعلى والفرافرة الأقل

اعتمدت 12 محافظة حتى الآن تنسيق الثانوية العامة بعد الشهادة الإعدادية 2023 وهي قنا وسوهاج والإسماعيلية وأسوان وكفر الشيخ والوادي الجديد وبورسعيد والغربية والقليوبية والجيزة وبني سويف والإسكندرية، ويختلف تنسيق الثانوية العامة 2023 من محافظة لأخرى وفقا لكثافة الطلاب بالفصول، ولحصر أعداد الطلاب الناجحين بالشهادة الإعدادية وعدد المدارس الثانوية العامة المتاحة بكل محافظة، وعدد المدارس الثانوية الفنية وبدائل الثانوية العامة وإقبال الطلاب وأولياء الأمور عليها.

تنسيق الثانوية العامة بالمحافظات

ومن خلال الرصد والمقارنة تبين أن درجات تنسيق الثانوية العامة بعد الشهادة الإعدادية 2023 في سوهاج الأعلى بين المحافظات حتى الآن بمجموع 251 درجة كحد أدنى، بينما الأقل مجموع بالتنسيق كانت مدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد بـ 219.5 كحد أدنى.

خريطة تنسيق الثانوية العامة بالمحافظات

بينما أنحصر تنسيق الثانوية العامة 2023 مابين الدرجتين فكان تنسيق الثانوية العامة بالمحافظات كالتالي وفقا لبيانات التنسيق الصادرة عن المحافظات كالتالي:

-تنسيق الثانوية العامة بالجيزة الحد أدنى 225 درجة للثانوي العام الرسمي.

-تنسيق الثانوية العامة بسوهاج 251 درجة كحد الأدنى.

-تنسيق الثانوية العامة بأسوان 225 درجة كحد أدنى.

-تنسيق الثانوية العامة بالقليوبية 225 درجة كحد أدنى للقبول.

-تنسيق الثانوية العامة بكفر الشيخ الحد الأدنى 243 درجة.

-تنسيق الثانوية العامة بالإسماعيلية 230 درجة كحد أدنى.

-تنسيق الثانوية العامة بالإسكندرية 225 درجة كحد أدنى.

-تنسيق الثانوية العامة ببني سويف 233 درجة كحد أدنى.

-تنسيق الثانوية العامة ببورسعيد 244 درجة كحد أدنى.

-تنسيق الثانوية العامة بالغربية 237 درجة كحد أدنى.

-تنسيق الثانوية العامة بقنا 250 درجة كحد أدنى.

تنسيق الثانوية العامة بالوادي الجديد

-تنسيق الثانوية العامة بالوادي الجديد يختلف من إدارة تعليمية لأخرى كالتالى،

-تنسيق إدارة الخارجة التعليمية.. الحد الأدنى 243.5 درجة.

-تنسيق إدارة الداخلة التعليمية.. الحد الأدنى 237 درجة.

-تنسيق إدارة الفرافرة التعليمية.. الحد الأدنى 219.5 درجة.

-تنسيق إدارة باريس التعليمية.. الحد الأدنى 231 درجة.

-تنسيق إدارة بلاط التعليمية.. الحد الأدنى 220 درجة.