أخبار امتحانات الثانوية العامة 2023.. تباين آراء طلاب المحافظات في «العربي»

تصدرت أخبار امتحانات الثانوية العامة 2023 بالمحافظات حديث الجميع، خصوصًا بعد أداء الطلاب والطالبات الامتحانات بشكل فعلي اليوم السبت في مادة اللغة العربية، حيث تباينت ردود أفعال الطلاب حول الامتحان بين مؤيد لسهولته ومعارض يوضح بعض النقاط الصعبة، بينما أجمع مختلف الطلاب على أنّه كان يحتاج لوقتٍ أكبر.

وتستعرض «الوطن» أبرز أخبار امتحانات الثانوية العامة 2023 بالمحافظات، فضلًا عن آراء الطلاب في امتحان اللغة العربية، وبعض الوقائع التي شهدتها عدة أقاليم.

أخبار امتحانات الثانوية العامة 2023

وكان أبرز أخبار امتحانات الثانوية العامة 2023 هو إصابة 3 طلاب بإغماءات داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 خلال امتحان اللغة العربية اليوم، فيما تلقت غرفة العمليات بالمحافظة بلاغًا بالواقعة، وجرى نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفيات دسوق العام، وبلطيم النموذجي، والعبور للتأمين الصحي.

آراء الطلاب في امتحان اللغة العربية

وتباينت آراء الطلاب في امتحان اللغة العربية ضمن امتحانات الثانوية العامة 2023 بالمحافظات، حيث أكدت مي محمد، طالبة بالثانوية العامة بمحافظة الفيوم، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الأسئلة كانت مباشرة، وبها بعض النقاط تميز الطالب المتفوق من الطالب المتوسط، ولكن المشكلة الوحيدة تكمن في أنّ الامتحان كان يحتاج لوقتٍ أكبر من ذلك، نظرًا لطول الأسئلة والإجابات، مُشددةً على أنّ الـ3 ساعات لم تكن كافية.

وأشارت إلى أنّ النحو كان سهلًا وغير متوقع بالنسبة للطلاب، حيث دائمًا يكون هو «بعبع» امتحان اللغة العربية، إلا أنّه خالف كل التوقعات هذا العام، مُبينةً أنّ الصعوبة الوحيدة التي واجهتها خلال الامتحان تمثلت في ارتفاع درجات الحرارة وعدم وجود التهوية الكافية داخل اللجنة.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم 12 يونيو الجاري، وتستمر حتى منتصف شهر يوليو المُقبل، حيث يأتي موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، يوم 15 يوليو، فيما جاء جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 كالتالي:

الثلاثاء 20 يونيو: امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

الأحد 25 مايو: امتحان مادتي الكيمياء لطلاب علمي، والجغرافيا لطلاب أدبي.

يحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو وحتى 1 يوليو المقبل.

الأحد 2 يوليو: امتحان مادتي الفيزياء لطلاب علمي، والتاريخ لطلاب أدبي.

الثلاثاء 4 يوليو: امتحان مادة الرياضيات التطبيقية «الاستاتيكا» لطلاب علمي رياضيات.

الخميس 6 يوليو: امتحان مادة اللغة الجنبية الأولى.

الأحد 9 يوليو: امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم، والرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل» شعبة علمي رياضة، وعلم النفس والاجتماع لشعبة أدبي.

الثلاثاء 11 يوليو: امتحان مادة الراضيات التطبيقية «الدينياميكا» لطلاب علمي رياضيات.

الخميس 13 يوليو: امتحان مواد الأحياء لطلاب علمي علوم، والرياضيات البحتة «الجبر والهندسة فراغية» لطلاب علمي رياضيات، والفلسفة والمنطق لطلاب شعبة أدبي.