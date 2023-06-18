مؤسسة القلعة للمنح الدراسية تحتفل بالنماذج الناجحة بحضور وزيرة التعاون الدولي

كرمت «مؤسسة القلعة للمِنَح الدراسية» النماذج الناجحة والمؤثرة من الحاصلين على المنح الدراسية على مدار 17 عاما، وأعلنت عن قبول دفعة جديدة للحصول على المِنَح الدراسية لنيل درجة الماجستير التي تقدمها المؤسسة سنويا، وذلك للعام السابع عشر على التوالي 2023/2024.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى المِنَح المقدمة من الشركة «المصرية للتكرير»، أكبر استثمارات شركة القلعة، للعام السادس؛ للحصول على درجة الماجستير للقاطنين في المناطق المحيطة بالمشروع وهي «مسطرد والخصوص والمطرية» أو العاملين في قطاع البترول.

شارك في الاحتفالية السنوية للمؤسسة، عدد من المسئولين الحكوميين، وفي مقدمتهم وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط بالإضافة إلى رجال أعمال ومبعوثين دبلوماسيين، فضلًا عن الدكتور أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، وهشام الخازندار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب في الشركة، والسفير حسين الخازندار، رئيس مجلس أمناء مؤسسة القلعة للمنح الدراسية.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية شركة القلعة التي تسعى من خلالها لتطوير المنظومة التعليمية، وتنمية وتعزيز قدرات الشباب المصري، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة، ويتناسب مع أهداف التنمية المستدامة المعنية بكل من التعليم الجيد «الهدف 4»، المساواة بين الجنسين «الهدف 5» ، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد «الهدف 8»، والحد من أوجه عدم المساواة «الهدف 10».

وتسعى مؤسسة القلعة من خلالها لأن تكون أكبر المؤثرين في المجتمع المصري بفضل المنح الدراسية التي تقدمها، والتي تستهدف خلق جيل من الشباب القادر على أن يكون نموذجا يحتذى به في المثابرة والسعي إلى التعليم واكتساب الخبرات في مختلف القطاعات، فضلا عن مشاركة الخبرات وخلق تأثير إيجابي في المجتمع.

برنامج المِنَح الدراسية

ويهدف برنامج المِنَح الدراسية الذي تقدمه مؤسسة القلعة سنويا إلى مساندة الشباب المصري الواعد، ومساعدته على استكمال مسيرته الأكاديمية والحصول على الدرجات العلمية الرفيعة، من أبرز وأعرق الجامعات والمعاهد العالمية، للمساهمة بما اكتسبوه من خبرات تعليمية وعملية، في دفع عجلة التنمية الاقتصادية؛ بما يعود على تقدم الوطن وازدهاره، وفي هذا الشأن تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة نجحت في مواصلة تقديم احد أكبر البرامج للمِنَح الدراسية المدعومة من القطاع الخاص في مصر على مدار الـ 17 عاماً الماضية دون انقطاع.

شروط التقديم للمنح

وتنص شروط التقديم للمنح على أن يكون طالب المنحة مصري الجنسية، مقيم في مصر، ولا يتجاوز عمره 35 عامًا عند موعد إغلاق قبول الطلبات، وأن يكون المتقدم قد تم قبوله بالفعل في الجامعة التي يعتزم الالتحاق بها، وإرفاق خطاب قبول الجامعة مع استمارة التقديم. بالإضافة إلى ضرورة تمتع المتقدم للمنحة بمواصفات شخصية جادة ومنفتحة، وأن يكون لديه سجل دراسي متميز، وفي حاجة فعلية للدعم المادي للدراسة بالجامعة المختارة.

وفي هذا الإطار عبر الدكتور أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة عن فخره بالنماذج الناجحة من الحاصلين على المنح الدراسية والذين تمكنوا من الاستفادة من الخبرات العالمية المكتسبة وساهموا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أكثر من 34 تخصصاً علمياً.

وأشاد بحماس الشباب المتقدمين للمنح الدراسية الجديدة، مما يدل على أن مصر بلد غنية بشبابها المتطلع الى الأفضل. مؤكداً أن هذا هو الدور المجتمعي الذي تحرص شركة القلعة على استكماله عاماً بعد آخر، إيماناً من القلعة بأن السبيل لنهضة أي مجتمع تنبع في المرتبة الأولى من خلال تعليم أبنائه.

ويمثل الفائزين بالمنح التي تقدمها مؤسسة القلعة مختلف شرائح المجتمع المصري من 15 محافظة مختلفة، حيث أتم الفائزون دراساتهم في أكثر من 34 تخصصًا في أبرز الجامعات العالمية بالولايات المتحدة وأوروبا، حيث سيدرسون مجموعة متنوعة من التخصصات، بما في ذلك القانون والاقتصاد والرياضيات والهندسة المعمارية والهندسة وغيرها، وبالإضافة إلى المنح الدراسية الأساسية التي تقدمها المؤسسة، قامت المؤسسة للسنة السادسة على التوالي بتقديم منحاً دراسية ممولة من الشركة المصرية للتكرير التابعة للقلعة في قطاع الطاقة، وذلك للطلاب الراغبين في الحصول على درجات الماجستير.