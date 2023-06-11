عزة مصطفى تنعى فايزة واصف بكلمات مؤثرة ومواقف لا تنسى بماسبيرو

ودعت الإعلامية عزة مصطفى المذيعة الكبيرة فايزة واصف، مقدمة البرنامج التلفزيوني الشهير «حياتي»، التي توفيت بعد صراع مع المرض.

تاريخ طويل ومشرف في ماسبيرو

وقالت عزة مصطفى خلال برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، إنّ الإعلامية القديرة فايزة واصف من المذيعات العظيمات أصحاب تاريخ طويل ومشرف في ماسبيرو، مردفة أنّ الجميع كان يشعر بالدفء بمجرد وجودها في مبنى الإذاعة والتلفزيون.

وأضافت عزة مصطفى، أنّ الإعلامية فايزة واصف سيدة عظيمة من الجيل الراقي في التليفزيون المصري وكانت لها مواقف مشرفة مع كل من تعاملت معهم من زملائها، مشيرة إلى أن المذيعة الراحلة كانت تدعم الجميع وتأخذ بأيديهم إلى طريق النجاح والتفوق.

كلمات مؤثرة عن فايزة واصف

واختتمت عزة مصطفى حديثها عن فايزة واصف بكلمات مؤثرة قالت فيها: «كانت لما تقابل مذيعة جديدة لازم تقول لها إزاي تنجح، كانت سيدة راقية وتفرح لنجاح أي حد في الدنيا علشان كانت نجمة كبيرة، الله يرحمك يا مدام فايزة».