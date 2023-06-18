الإعلامية سناء منصور ترثي فايزة واصف: قدمت من عمرها سنوات من الحب والعطاء

رثت الإعلامية سناء منصور، مقدمة برنامج «السفيرة عزيزة»، الإعلامية الكبيرة فايزة واصف مقدمة برنامج «حياتي»، قائلة: «ترحل الأجساد ولكن تبقى السيرة العطرة للإعلاميين والإعلاميات الذين حبوا المهنة وأخلصوا لها، إذ قدموا من أعمارهم سنوات كثيرة مليئة بالحب والعطاء والجهد كونهم يحبون ويحترمون عملهم للغاية».

وأضافت «سناء نصور» خلال حلقة ببرنامجها «السفيرة عزيزة»، المذاع عبر فضائية «DMC»، أنَّ هناك قائمة طويلة لجيل رائد في الإعلام المصري من ضمنها الإعلامية الكبيرة فايزة واصف، مشيرة إلى أنَّ خبر وفاتها محزن ومؤلم لنا جميعا كون هناك الكثير من الأجيال التي تعلمت وعرفت حلول لمشكلات اجتماعية كبيرة من خلال برنامجها حياتي».

فكرة برنامج «حياتي»

وتابعت أنَّ برنامج «حياتي» كان مختلف في تناوله ومعالجته الدرامية، موضحة أن المشكلات التي كان يتم عرضها بالبرنامج حقيقة وليست مؤلفة، إذ أن المواطنين كانوا يرسلون مشكلاتهم للبرنامج ليتمّ تجسيدها في صورة دراما بسيطة، ومن ثم استضافة خبراء في كل مناحي الحياة سواء كانوا اقتصاديين او قانونيين، مشيرة إلى أن الإعلامية فايزة واصف كانت تحاور الضيوف بطريقة مثقفة وودودة.

فايزة واصف كانت تقدم تليفزيون وليس راديو

واستكملت: «الإعلامية فايزة واصف كانت تقدم تليفزيون وليس راديو، الكثير من واقعنا الإعلامي في الوقت الحالي يقدمون إذاعة وهم يعملون كنجوم بالتليفزيون»، متابعة أن «واصف» كانت تقدم دراما جميلة نفهم منها المشكلة، ومن ثم يقوم الخبير بحل هذه المشكلة «يقول لصاحب الأزمة يتصرف إزاي في الموقف ده».