سناء منصور تنعى فايزة واصف: أجيال كثيرة وجدت حلولا لمشكلاتها من خلال برنامجها

نعت الإعلامية سناء منصور، الإعلامية الراحلة فايزة واصف، مقدمة برنامج «حياتي»، التي وافتها المنية أمس، قائلة: «تبقى السيرة العطرة للإعلاميين والإعلاميات، حبوا المهنة بجد، وأخلصوا لها، وقدموا من عمرهم سنوات حب وعطاء وإخلاص وجهد، لكي يحبوا ويحترموا عملهم».

خبر وفاة فايزة واصف محزن ومؤلم

أضافت «منصور»، خلال تقديمها برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة «DMC»، أَنْ هناك قائمة طويلة لجيل رائد في الإعلام المصري، ومن ضمن هذا الجيل الرائد العظيم، الإعلامية الكبيرة فايزة واصف، التي توفيت أمس، متابعة: «خبر وفاتها محزن ومؤلم لنا جميعا، وهناك أجيال كثيرة تعلمت وعرفت حلولاً لمشكلات مجتمعية كبيرة تمر بها من خلال برنامج فايزة واصف حياتي».

ولفتت إلى أن برنامج «حياتي» كان مختلفا في تناوله ومعالجته الدرامية، مشكلات حقيقية الناس، وليست تأليفا كانت ترسلها للبرنامج، ويتم تجسيدها في صورة دراما بسيطة، ثم تستضيف خبراء في كل مناحي الحياة مثل خبراء قانونيين واقتصاديين واجتماعيين وغيرهم.

تحاور الضيوف بطريقة ودودة مثقفة

وأوضحت أن الإعلامية فايزة واصف كانت تحاور الضيوف بطريقة ودودة مثقفة، المشكلة «تفصفصها» بكل بساطة وحرفية، موضحة أن الإعلامية الراحلة كانت تقدم تلفزيون وليس إذاعة، وكثيراً للغاية في واقعنا الحالي الإعلامي يقدمون إذاعة وهم يعملون نجوماً في التلفزيون.