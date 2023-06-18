متى عيد الأب في السعودية 2023؟.. تعرف على سبب الاحتفال به عالميا

يبحث الكثيرون من المقيمين في المملكة العربية السعودية عن معرفة إجابة على تساؤل حول متى عيد الأب في السعودية 2023؟، حيث يأتي هذا الاحتفال العالمي تقديراً لمجهود ودور الوالد في حياة أطفاله، ويتم اختيار مجموعة من الآباء لتكريمهم لدورهم الكبير في حياة أبنائهم.

وفيما يلي تجيب «الوطن» على سؤال متى عيد الأب في السعودية 2023، وفق ما نشر بوكالة الأنباء السعودية «واس» في التقرير التالي:

متى عيد الأب في السعودية 2023

ولا يوجد تاريخ محدد لهذه المناسبة، إذ تحتفل المملكة العربية السعودية بعيد الأب في الأحد الثالث من شهر يونيو من كل عام، والذي يوافق غدا الأحد 20 يونيو، بينما عالميًا يتم الاحتفال بهذا العيد وتكريم الآباء في 21 يونيو الجاري في عدد من الدول العالم مثل لبنان وسوريا والولايات المتحدة.

قصة الاحتفال بعيد الأب

يرجع الاحتفال بعيد الأب إلى العام 1909 بالولايات المتحدة، عندما تم تقديم طلب من امرأة شابة وهي سونوروا سمارت دود لتخصيص هذا اليوم للاحتفال بتضحيات الوالد من أجل ابنائه.

وقد حكت أن والدها كان متزوج وتوفيت زوجته وتركت له 6 أبناء في مراحل عمرية مختلفة، وقضي عمره من أجل تربية أطفاله رافضًا الزواج من أخرى، وقد وجدت أن هناك الكثير من المناسبات التي تسلط الضوء على تضحيات الأمهات، لكن لا يوجد أي مناسبة لتقدير مجهود وتعب الآباء من أجل أطفالهم.

وقد تم الاعتراف بهذا اليوم عام 1909، لكن اختارت كل دولة تاريخ خاص بها.